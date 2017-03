RATING: S&P stuft Deutsche Bank, Commerzbank und Pfandbriefbank herauf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat ihre Einschätzung zur Kreditwürdigkeit von einer ganzen Reihe großer deutscher Banken nach oben geschraubt.



Angesichts einer seit Jahresbeginn geltenden und für die Schuldentragfähigkeit der Banken vorteilhaften Gesetzesgebung in Deutschland habe sich die Bonitätsbeurteilung der Deutschen Bank , Commerzbank , der Deutschen Pfandbriefbank und auch der Unicredit verbessert, teilte S&P am Montagabend in Frankfurt mit.

Die Deutsche und die Commerzbank wurden von der Einstufung "BBB+" und damit noch drei Stufen über Ramschniveau, nun auf die Bewertung "A-", angehoben. Die Pfandbriefbank landete ebenfalls bei dieser Einstufung, wurde zuvor aber nur mit "BBB" bewertet.

Während die Bewertungen teils um zwei Stufen stiegen, ist der Kreditausblick für die Institute aus der Sicht der Ratingagentur nun negativ. Als Grund wurden die möglicherweise steigenden Risiken der deutschen Konjunktur und die Umbaupläne der Banken genannt. Diese haben, durch das Niedrigzinsumfeld gebeutelt, teils tiefgreifende Veränderungen vorgenommen. Diese müssten nun auch vollständig umgesetzt werden, mahnte S&P an. Die bewerteten Banken zeigten weiterhin einer unterdurchschnittliche Profitabilität.