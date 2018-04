RATING: S&P stellt Japan höhere Bonität in Aussicht

NEW YORK/TOKIO (dpa-AFX) - Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird mit Blick auf die Zahlungsfähigkeit Japans zuversichtlicher.



Man habe den Ausblick des Ratings von "stabil" auf "positiv" angehoben, teilte S&P am Freitag mit. Damit stellen die Bonitätswächter eine mögliche Anhebung des Ratings in Aussicht. Derzeit liegt es bei "A+", was für eine sichere Geldanlage steht, sofern keine gravierenden, unvorhergesehenen Ereignisse dazwischenkommen. Im Falle einer Anhebung der Bonität würde diese Einschränkung wegfallen.

S&P begründete den gestiegenen Optimismus mit dem robusten Wachstum sowie der Erwartung einer schnelleren Stabilisierung der Schuldenlast aufgrund negativer realer Zinsen - also der Zinsen abzüglich der Inflation. Hinzu komme die Rolle des japanischen Yen als internationaler Reservewährung. All dies gleiche Probleme bei den Staatsfinanzen sowie aufgrund der alternden Bevölkerung mehr als aus./tos/jsl/stw