RATING: S&P hält Lufthansa und IAG nur noch für 'Ramsch'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die US-Ratingagentur S&P sind Anleihen der Fluggesellschaften Lufthansa und IAG nur noch "Ramsch".



Das Institut stufte am Mittwoch in einer Sektorbetrachtung die Bewertung beider Unternehmen um eine Stufe auf 'BBB-'. Trotzdem will die Agentur die Fluggesellschaften auf weitere Abstufungen prüfen. Auch die Bewertung von Easyjet und Ryanair wurde um eine Stufe gesenkt. Anleihen im "Ramsch"-Bereich sind nur noch für spekulativ eingestellte Investoren interessant.

Die Pandemie habe drastische Folgen für die Airlines, hieß es weiter. Sie gefährde die Kreditqualität europäischer Fluggesellschaften erheblich und stelle die globale Luftfahrtindustrie insgesamt vor große Herausforderungen, so S&P. Die Agentur rechnet mit einem Rückgang des weltweiten Flugverkehrs in diesem Jahr um die Hälfte./knd/he/eas