RATING: Fitch senkt Ausblick für Argentiniens Kreditwürdigkeit

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Rating-Agentur Fitch stellt Argentinien keine Anhebung der Kreditwürdigkeit mehr in Aussicht.



Der Ausblick für das von Finanzmarktturbulenzen belasteten Land sei von "positiv" auf "stabil" gesenkt worden, teilte Fitch am Freitag in London mit. Die Bonitätsnote wurde allerdings mit "B" bestätigt. Damit befindet sich die Kreditwürdigkeit tief im sogenannten Ramschbereich.

Fitch begründete die Änderung des Ausblicks mit der hohen Inflation. Die großen Defizite im Staatshaushalt und der Leistungsbilanz erforderten zudem eine hohe Schuldenaufnahme im Ausland. Die Regierungspolitik habe sich zwar verbessert. Geringe Fortschritte bei der Rückführung der Inflation und starke Veränderungen der Geldpolitik würden allerdings die Glaubwürdigkeit der Politik untergraben, so Fitch.

Der argentinische Peso war an den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Die Notenbank versuchte mit drastischen Zinserhöhungen gegenzusteuern. Am Freitag hob sie zum dritten mal innerhalb weniger Tage die Zinsen an. Die Notenbank kommentierte, man werde weiterhin alle Instrumente einsetzen, um Marktverzerrungen zu vermeiden und eine schwächere Inflation zu gewährleisten.

Der liberale Präsident Mauricio Macri versucht mit Reformen das Vertrauen in die argentinische Wirtschaft zu stärken. Allerdings verteuert der starke Dollar den Schuldendienst des Landes. Zudem kommt es wegen steigenden Zinsen in den USA zu Kapitalabflüssen aus Argentinien./jsl/he