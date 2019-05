RARECELLS DIAGNOSTICS gibt bekannt, dass seine Gründerin und wissenschaftliche Beraterin, Frau Professor Patrizia Paterlini-Bréchot, zu den Finalisten für den Europäischen Erfinderpreis 2019 gehört

Paris (ots/PRNewswire) - Rarecells Diagnostics, ein führendesUnternehmen im Bereich Liquid Biopsy, hat heute verkündet, dass dasEuropäische Patentamt (EPO) Frau Professor Patrizia Paterlini-Bréchotfür die Entwicklung der ISET®-Blutfiltration zur Erkennung vonTumorzellen (www.isetbyrarecells.com) als eine der drei Finalistenfür den Europäischen Erfinderpreis 2019 - Kategorie "Forschung" -nominiert hat. Das hoch empfindliche ISET®-Verfahren erkennt einzelnezirkulierende Tumorzellen, die bei der Streuung von Krebs in andereOrgane eine Schlüsselrolle spielen. ISET® eröffnet neue Wege in derVorsorgemedizin und könnte viele Leben retten.Video:https://www.youtube.com/watch?v=aGx5GvYDrMw&feature=youtu.be"Wir wissen, dass es bei der Behandlung von Krebs ganzentscheidend auf eine effektive Erkennung ankommt", so EPO-PräsidentAntónioCampinos bei der Bekanntgabe der Finalisten für den EuropäischenErfinderpreis. "Frühdiagnosemethoden wie die Erfindung von PatriziaPaterlini-Bréchot eröffnen eine neue Front im Kampf gegen dieseKrankheit, indem sie den Ärzten dabei helfen, einen Tumor in einemmöglichst frühen Stadium zu erkennen", erklärte er. Mit geschätzten18,1 Millionen neuen Krebsdiagnosen weltweit im Jahre 2018 und 9,6Millionen Todesfällen hat ein effizientes, nicht-invasives Verfahrenzur Früherkennung von Krebs das Potential, Millionen Leben zu retten.Davide Bréchot, Stellvertretender Direktor und CTO von RarecellsDiagnostics, meinte dazu: "Wir sind stolz auf diese Nominierung. DaISET®für alle soliden Krebsarten und die meisten Leukämien angewendetwerden kann, arbeiten wir nun mit Hochdruck an revolutionärenkrebsspezifischen ISET®-Tests und planen klinische Studien, umRichtlinien für die medizinische Fachwelt festzulegen.Der globale Markt der Diagnostik zirkulierender Tumorzellen wurde2017 auf EUR 8,2 Mrd. geschätzt und wird bis 2023 voraussichtlich aufEUR 24,9 Mrd. ansteigen. Rarecells Diagnostics ist Pionier undMarktführer auf diesem Gebiet. ISET® wurde von mehr als 70unabhängigen wissenschaftlichen Publikationen an über 2 000 Patientenund mehr als 600 krebsfreien Personen getestet.Über das Europäische Patentamt (EPO)Das Europäische Patentamt (EPO) ist eine der größten europäischenEinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die weltweit bedeutendsteBehörde für Patentrecherchen. Das EPA prüft ca. 160 000Patentanmeldungen pro Jahr. Über das Erteilungsverfahren beim EPOkönnen Erfinder auf der Grundlage einer einzelnen PatentanmeldungPatentschutz auf einem Markt von rund 700 Millionen Menschenerlangen.Über RARECELLS DIAGNOSTICSRarecells Diagnostics ist der exklusive Lizenznehmer derISET®-Patentportfolios im Besitz von Paris Descartes University,INSERM und Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Das Unternehmenentwickelt hochwertige, innovative Diagnoseverfahren im BereichLiquid Biopsy www.rarecells.comhttps://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2019/paterlini-brechot_de.htmlLogo: https://mma.prnewswire.com/media/882412/Rarecells_Diagnostics_Logo.jpgContact@rarecells.com+33-1726-06466Original-Content von: RARECELLS DIAGNOSTICS, übermittelt durch news aktuell