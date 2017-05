RAG-Stiftung behält Evonik-Anteile, aber…!

Liebe Leser,

die RAG-Stiftung hat auf ihrem diesjährigen Presse-Jahresgespräch am 30. Mai 2017 eine positive Bilanz für das Jahr 2016 gezogen. Bei dem Treffen ging es auch um den MDAX-Konzern Evonik, an dem die Stiftung derzeit rund 68% der Aktien hält.

Evonik mit größtem Ergebnisbeitrag!

Die RAG-Stiftung, die ab dem Jahr 2019 für die aus dem Steinkohlenbergbau an Ruhr und Saar resultierenden Ewigkeitsaufgaben aufkommen wird, erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Überschuss in Höhe von 392,8 Mio. Euro. Die von Evonik erhaltene Dividende von 363,9 Mio. Euro war der mit Abstand größte Ergebnisbeitrag in der Gewinn- und Verlustrechnung der Stiftung, wie Finanzvorstand Helmut Linssen erläuterte.

Das erwartet die Stiftung vom neuen Evonik-CEO!

Trotz des Ergebnisbeitrags von Evonik hielt sich der Vorstandsvorsitzende der RAG-Stiftung, Werner Müller, nicht mit Kritik an dem MDAX-Unternehmen zurück. So sieht er beim Aktienkurs „weiterhin Luft nach oben“. Das Potenzial des Spezialchemiekonzerns werde leider immer noch „nicht ausreichend gewürdigt“, so Müller. Das zu ändern, sei jetzt die Aufgabe des neuen Evonik-Chefs Christian Kullmann.

Müller sprach Kullmann sein Vertrauen aus, dass dieser Evonik zu dem „besten Spezialchemiekonzern der Welt“ formen könne, wie Kullmann jüngst höchstselbst als Ziel formuliert habe. Hierzu gehöre laut Müller auch, dass Kullmann „in aller Ruhe nach weiteren sinnvollen Zukäufen Ausschau hält“. Zudem betonte Müller die Bedeutung einer weiterhin attraktiven Dividende für die RAG-Stiftung.

Dem „Handelsblatt“ zufolge sagte Müller aber auch, dass die Stiftung derzeit keine Pläne habe, weitere Evonik-Anteile zu verkaufen.

Deutschlands perfekter Aktien-Report macht Sie reich mit nur 1.000 Euro!

Einer der renommiertesten Börsenexperten Deutschlands – Rolf Morrien – schenkt Ihnen heute seinen Gratis-Report „Reich mit 1.000 €“. Darin erhalten Sie nicht nur 3 Muster-Depots zum Nachbauen, sondern auch die perfekten Aktien, um mit 1.000 € reich zu werden.

Klicken Sie dafür jetzt ganz einfach HIER! GRATIS!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.