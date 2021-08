RAD Technology Medical Systems stellt auf der ESTRO-Jahrestagung 2021 aus

Aventura, Florida (ots/PRNewswire) - Besuchen Sie RAD Technology Medical Systems am Stand Nr. 320 und erfahren Sie mehr über ihre Lösungen für KrebszentrenRAD Technology Medical Systems (RAD) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Jahrestagung 2021 der European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) ausstellen wird. Die Jahrestagung 2021 findet bei der IFEMA in Madrid, Spanien, vom 27. August 2021 bis 31. August 2021 statt.Das Thema der diesjährigen Konferenz lautet "Optimale Strahlentherapie für alle". Dieses Thema steht im Einklang mit dem Auftrag der RAD, ihren Kunden stets Strahlentherapieeinrichtungen zur Verfügung zu stellen, die ihren Vorstellungen und ihrem Wunsch entsprechen, ihren Patienten eine fortschrittliche, qualitativ hochwertige Strahlentherapie zu bieten.RAD nutzt Offsite-Baumethoden und das firmeneigene Abschirmungsmaterial zum Bau von Strahlentherapieeinrichtungen, die bis zu 30-50 % schneller fertiggestellt werden können als herkömmliche Konstruktionen. Darüber hinaus sind ihre Strahlentherapieeinrichtungen flexibel und in der Lage, sich an den sich ändernden Technologie- und Einrichtungsbedarf anzupassen.RAD kann die Beschleuniger im Zuge des technologischen Fortschritts problemlos austauschen und auch Module der Anlage hinzufügen oder entfernen, wenn Dienste hinzugefügt oder entfernt werden müssen. Wenn sich der Bedarf ändert, können außerdem ganze Einrichtungen entfernt und/oder verlegt werden.Auf der ESTRO wird RAD seine Produkte für die Strahlentherapie vorstellen. Besuchen Sie unseren Stand 320, um mehr über unsere temporären Strahlentherapie-Bunker und PRO-Zentren zu erfahren.Vorläufige Strahlentherapie-Bunker ermöglichen es Ihnen, die Behandlung von Patienten fortzusetzen, während Sie die Ausrüstung in Ihren Bunkern aufrüsten.PRO Centers sind eine Kombination aus modularer Bunkertechnologie und maßgeschneidertem klinischem Raum. Die RAD wird ein Krebszentrum entwerfen und bauen, das alle Ihre individuellen Programmanforderungen erfüllt."Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder auf der ESTRO auszustellen", so Kenneth Wright, Vizepräsident für Vertrieb und Geschäftsentwicklung. "Wenn Sie nicht in der Lage sind, unseren Stand in Madrid persönlich zu besuchen, besuchen Sie unseren virtuellen Stand, um zu erfahren, wie die RAD Einrichtungen und Geräte in einem einzigen Paket anbietet und dabei kein Kapital benötigt."Informationen zu RAD Technology Medical Systems, LLCRAD Technology Medical Systems bietet modulare Gebäudesysteme für das Gesundheitswesen an. Diese innovativen Lösungen werden im Werk hergestellt, so dass keine langwierigen Bauarbeiten vor Ort erforderlich sind, und können temporär, vorübergehend oder dauerhaft sein. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen finden Sie unter www.radtechnology.com oder kontaktieren Sie die RAD unter info@radtechnology.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599231/RAD_Technology_Medical_Systems_Cancer_Center_Facility.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3266626-1&h=1043994059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3266626-1%26h%3D4130470100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1599231%252FRAD_Technology_Medical_Systems_Cancer_Center_Facility.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1599231%252FRAD_Technology_Medical_Systems_Cancer_Center_Facility.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1599231%2FRAD_Technology_Medical_Systems_Cancer_Center_Facility.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/655306/rad_metallic_silver_logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3266626-1&h=1013517870&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3266626-1%26h%3D3846212550%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F655306%252Frad_metallic_silver_logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F655306%252Frad_metallic_silver_logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F655306%2Frad_metallic_silver_logo_Logo.jpg)Pressekontakt:Ali Orlovskyali.orlovsky@radtechnology.comOriginal-Content von: RAD Technology Medical Systems, übermittelt durch news aktuell