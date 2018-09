RAD Technology Medical Systems USA startet die Zusammenarbeit für die Fertigung von modulare Gebäudelösungen im Gesundheitswesen mit dem in Polen ansässigen Unternehmen DMDmodular!

Das Unternehmen DMDmodular wird zukünftig gemeinsam mit RAD diepatentierten und modularen Gesamtlösungen für ein modernesGesundheitswesen in ganz Europa herstellen.Aventura, Florida (ots/PRNewswire) - RAD Technology MedicalSystems (RAD) gibt die Zusammenarbeit mit DMDmodular in Skawina,Polen, zur Realisierung von modularen Gesundheitszentren in ganzEuropa bekannt. DMDmodular Ltd. wird die patentierten und modularenGebäudelösungen von RAD für das Gesundheitswesen in Europa exklusivherstellen.RAD ist weltweit das führende Unternehmen in der Herstellung undUmsetzung von modularen Gebäudekonstruktion im Gesundheitswesen. DieLösungen von RAD basieren auf innovativen Gesamtlösungen füranspruchsvolle, medizinische Therapiezentren in der Strahlentherapie,speziell für Krebs-und Chemotherapien, sowie der chirurgischenSterilisationen.Für den Ausbau des europäischen Geschäftes konnte RAD mit dem inPolen ansässigen Unternehmen DMDmodular den idealen Partner für deneuropäischen Markt finden. DMDmodular bietet eine modulareKonstruktionstechnologie und ist für die Planung, Konstruktion undfür den Bau dieser speziellen Gebäudeeinheiten spezialisiert. DieProduktionsstätte in Europa befindet sich in Skawina, Polen. Diesermöglicht je nach Bedarf eine weitgehende Versorgung der von RADpatentierten Gesundheitszentren in Europa.Um die strategische Zusammenarbeit und die Realisierunggemeinsamer Projekte zeitnah voranzubringen, trafen sich dasManagement beider Unternehmen mehrfach in den USA und in Polen. "Wirfreuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit DMDmodular in Europa", soJohn Lefkus, Präsident von RAD Technologys. "Mit einerleistungsfähigen Produktionsstätte in Europa können wir deneuropäischen Markt besser bedienen und die Bereitstellung vonStrahlentherapeutischen Einheiten in Krankenhäusern und Krebszentrenin der gesamten europäischen Region beschleunigen."Ewelina Wozniak-Szpakiewicz, CEO von DMDmodular, ist ebenso überdie kommende Partnerschaft und Zusammenarbeit mit RAD erfreut: "Wirfreuen uns die Gelegenheit erhalten zu haben mit RAD in diesenwichtigen neuen Markt einsteigen zu können. Unser Kerngeschäft in denBereichen Gastgewerbe, Wohnbau und Hotels wird nun um denGeschäftsbereich des Gesundheitswesens erweitert. Die Lösungen vonRAD sind einzigartig in der Branche, sodass wir in dieserZusammenarbeit eine erfolgreiche Basis für unsere gemeinsameOrganisation sehen."RAD verfügt seit vielen Jahren über eine Reihe internationalerPatente und ein erfahrenes Team bei der Realisierung von modularenGesundheitszentren. Angesichts der dramatischen Veränderungen in derMedizin ist RAD davon überzeugt, dass Building at the Speed ofMedical Innovation(TM) sowohl Patienten als auch Hersteller vonmodernen, diagnostischen und therapeutischen Lösungen, viele Vorteileund positive Ergebnisse bei der Therapie haben werden. Ein weitererinteressanter Aspekt den RAD bietet ist das wirtschaftliche Konzeptzur Realisierung solcher Gesundheitszentren. Sämtliche Anlagen undmedizinischen Geräte können gemietet oder geleast werden. So könnenprivate, kommunale und staatliche Anbieter ohne Kapitalbedarfexpandieren. Es ist möglich, diese wichtigenGesundheits-dienstleistungen, ohne weiteres Eigenkapital in Anspruchnehmen zu müssen, realisieren zu können.Über RAD Technology Medical Systems, LLCRAD Technology Medical Systems plant und realisiert neuartige,modulare Systeme im Bereich der Strahlentherapie für dasGesundheitswesen. Diese schlüsselfertigen Lösungen sind in modularenEinheiten vorgefertigt und verkürzen daher langwierigeBaumaßnahmen-und Bauzeiten vor Ort deutlich. Ein weiterer deutlicherVorteil besteht in der Installationskomponente dieser Anlagen. Diesekönnen jederzeit unproblematisch wieder abgebaut werden und sindsomit je nach Bedarf als auch als zeitlich begrenzte Anlagen zusehen. Ganz flexibel und nach den Bedürfnissen der Anbieter undBetreiber ausgerichtet.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.radtechnology.comoder wenden Sie sich per E-Mail an RAD: info@radtechnology.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/738166/RAD_Technology_DMDmodular.jpgPressekontakt:Ali Orlovskyali.orlovsky@radtechnology.comOriginal-Content von: RAD Technology Medical Systems, übermittelt durch news aktuell