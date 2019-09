RADIAN: Die Elton John AIDS Foundation und Gilead Sciences gründen gemeinsam eine neue Initiative zur Bekämpfung von HIV in Osteuropa und Zentralasien (EECA)

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

München (ots) -- Die EECA-Länder gehören zu den wenigen Regionen, in denen HIVsich weiter ausbreitet und in denen die Anzahl der Todesfälledurch AIDS in den letzten 20 Jahren gestiegen ist- Die RADIAN Initiative unterstützt lokale Organisationen in denEECA-Ländern bei ihrem Engagement für Menschen mit HIV und fürHIV-Risikogruppen- Almaty in Kasachstan wird erste Modellstadt im RADIAN ,ModelCities'-ProgrammDie Elton John AIDS Foundation und Gilead Sciences haben kürzlichdie Gründung der RADIAN Initiative bekannt gegeben. Ziel ist es, dieAnzahl der HIV-Neuinfektionen und Todesfälle durch AIDS-bezogeneErkrankungen in Osteuropa und Zentralasien (EECA) deutlich zureduzieren. Dabei kann RADIAN auf die bereits bestehendeZusammenarbeit der Elton John AIDS Foundation mit Gilead im EECA KeyPopulations (EECAKP) Fonds aufbauen. Insbesondere das fundierteVerständnis beider Organisationen für die Bedürfnisse der Regionträgt dazu bei, mit zielführenden Maßnahmen länderspezifischeHerausforderungen zu bewältigen."Jeden Tag infizieren sich mehr als 400 Menschen in denEECA-Ländern mit HIV und 100 Menschen sterben an den Folgen vonAIDS," so Sir Elton John, Gründer der Elton John AIDS Foundation."Bereits als wir vor einigen Jahren zusammen mit Gilead und anderenPartnern den EECA Key Populations (EECAKP) Fonds eingerichtet haben,war uns die Notwendigkeit bewusst, dass wir unsere Bemühungen in derRegion noch weiter ausbauen müssen. Deshalb freue ich mich, dass dieStiftung gemeinsam mit Gilead erneut eine gemeinsame Initiative insLeben gerufen hat. Mit RADIAN können wir die dringend benötigteUnterstützung und Finanzierung bereitstellen, um den negativenEntwicklungen entgegenzuwirken und einige der am stärkstengefährdeten Regionen der Welt zu erreichen. Gemeinsam können wirVeränderungen bewirken, Leben retten und sicherstellen, dass im Kampfgegen die HIV-Epidemie niemand zurückbleibt."Die Bekämpfung der HIV-Epidemie in den EECA-Ländern istunerlässlich, um die globalen Ziele im Kampf gegen HIV und AIDS zuerreichen. Laut UNAIDS nimmt die Zahl der HIVNeuinfektionen undTodesfälle durch AIDS-bezogene Erkrankungen zwar weltweit ab,trotzdem bleibt EECA eine der wenigen Regionen, in denen HIV auf demVormarsch ist. Die Todesfälle durch AIDS haben hier in den letzten 20Jahren um rund 300 Prozent zugenommen."Gilead und die Elton John AIDS Foundation haben eine gemeinsameVision: Wir wollen die HIV-Epidemie beenden. Mit RADIAN möchten wirdie Randbevölkerung in der EECA-Region erreichen und gemeinsam mitlokalen Organisationen ganz gezielt die dort bestehendenHerausforderungen angehen," erklärt Daniel O'Day,Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, Gilead Sciences."Mit unserer neuen Initiative tragen wir dazu bei, finanzielle Mittelund Ressourcen im Kampf gegen HIV bereitzustellen, die in derVergangenheit in der Region fehlten. In der EECA-Region leben mehrals eine Million HIV-Infizierte, die Zugang zu einer angemessenenVersorgung benötigen. Das müssen wir dringend erreichen - durchAufklärung, durch Unterstützung und Stärkung der Gemeinschaft vor Ortund durch neue Partnerschaften wie unsere."RADIAN ,Model Cities'-Programm und ,Unmet Needs'-FondsDie RADIAN Initiative umfasst zwei Kernelemente: das RADIAN ,ModelCities'-Programm (z. Dt. ,Modellstädte'-Programm) und den RADIAN,Unmet Needs'-Fonds. Durch diese Zweiteilung kann RADIAN Ressourcenan bedürftige Gemeinden weiterleiten, die sofort bereit sind,Maßnahmen durch gezielte Finanzierung zu skalieren und gleichzeitigKapazitäten in anderen aufzubauen. HIV ist insbesondere in Gruppenverbreitet, die mit Stigmatisierung konfrontiert sind und nurbegrenzten Zugang zu Pflege und medizinischer Hilfe haben. Durch dieZusammenarbeit mit lokalen Organisationen wird RADIAN vor OrtEinblicke sammeln und Wissen teilen, das notwendig ist, umFortschritte zu ermöglichen.Erste RADIAN Modellstadt wird Almaty in Kasachstan. Die Stadtverzeichnet eine überproportional hohe Verbreitung von HIV. In Almatyleben etwa 7.400 Menschen mit HIV, eine HIV-Prävalenz, die fastdoppelt so hoch ist wie die des nationalen Durchschnitts. RADIAN wirdAlmaty dabei unterstützen, diese Zahlen zu senken. Geplant sindMaßnahmen gegen Stigmatisierung, die Stärkung derGesundheitsinfrastruktur und Pflegemodelle sowie ein verbesserterZugang zu Innovationen. Weitere Modellstädte folgen 2020. "Wir freuenuns, dass Kasachstan Teil der RADIAN Initiative sein wird", so Dr.Bauyrzhan Baiserkin, Direktor des kasachischen WissenschaftlichenZentrums für Dermatologie und Infektionskrankheiten mit Sitz inAlmaty. "Wir wollen diejenigen erreichen, die mit HIV leben oder Teileiner HIVRisikogruppe sind. Es geht darum, sicherzustellen, dass soviele Menschen wie möglich getestet und behandelt werden können,damit sie ein gesundes Leben führen können. Wir begrüßen die Hilfeund das Engagement der RADIAN Initiative, Kasachstan dabei zuunterstützen, unsere Fortschritte weiter auszubauen und letztendlichunsere Ziele zu erreichen."Mit dem ,Unmet Needs'-Fonds unterstützt RADIAN zusätzlich zu denausgewählten Modellstädte wirkungsvolle HIV-Initiativen in dergesamten EECA-Region. Gefördert werden lokale und regionaleOrganisationen, die sich dafür engagieren, HIV-Neuinfektionen undTodesfälle durch AIDS-bezogene Erkrankungen zu bekämpfen. Der Aufrufzur Einreichung von Bewerbungen erfolgt Mitte Oktober 2019.Beide Förderprogramme der RADIAN Initiative haben zum Ziel, dieHIV-Infektionsrate der EECA-Region messbar zu senken. Eineverbesserte Anbindung zur Pflege sowie der Zugang zu Therapien undPrävention sollen dazu beitragen, die Anzahl von HIV-Neuinfektionenund AIDS-bezogener Todesfälle zu senken. In den kommenden fünf Jahrenwerden Best Practices und die Erfahrungen aus der lokalen Umsetzungvon RADIAN als Blaupause genutzt, um Maßnahmen im Kampf gegen HIVnachhaltig weiterzuentwickeln.Über RADIANRADIAN ist eine gemeinsame Initiative der Elton John AIDSFoundation und Gilead Sciences. Ziel ist es, HIV-Neuinfektionen undTodesfälle durch AIDS-bezogene Krankheiten in Osteuropa undZentralasien (EECA) sinnvoll anzugehen, da dort die Todesfälle durchAIDS in den letzten 20 Jahren um rund 300 Prozent zugenommen haben.Die Elton John AIDS Foundation und Gilead sind bereits in derEECA-Region präsent und verfügen über umfangreiche Erfahrung in dereffektiven Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen. Durchgezielte Investitionen von bis zu 25 Millionen US-Dollar sowie dieBereitstellung von Ressourcen vor Ort, ist RADIAN eine natürlicheWeiterentwicklung dieses Bestrebens und nutzt ein fundiertesVerständnis für die EECA-Gemeinschaft, um das gemeinsame Ziel, dieHIV-Epidemie zu beenden, voranzutreiben. Beide Organisationen undpotenzielle weitere Partner werden in Zukunft zusammenarbeiten, umsicherzustellen, dass bei den weltweiten Bemühungen zur Beseitigungvon HIV/AIDS niemand zurückbleibt. Begleiten Sie uns bei derBekämpfung von HIV-Neuinfektionen und Todesfällen durch AIDS-bezogeneKrankheiten in der EECA-Region: www.radianHIV.orgÜber die Elton John AIDS FoundationDie Elton John AIDS Foundation ist eine der führenden unabhängigenglobalen AIDSHilfsorganisationen. Die Stiftung ist der Überzeugung,dass AIDS besiegt werden kann und handelt nach diesem Glauben, indemMittel für evidenzbasierte Programme und Richtlinien aufgebrachtwerden und mit Mitgefühl über die Lebensrealität der Menschengesprochen wird. Sir Elton John gründete die Stiftung 1992. Seitdemhat die Stiftung durch harte Arbeit und mit Hilfe eines Netzwerks vongroßzügigen Freunden und Unterstützern weltweit mehr als 450Millionen Dollar gesammelt, um Stigmatisierung zu bekämpfen,Infektionen zu verhindern, Behandlungen und Dienstleistungenanzubieten und Regierungen dazu zu motivieren, AIDS zu beenden.Sprechen Sie mit uns, ergreifen Sie Maßnahmen und setzen Sie denKampf gegen diese weltweite Pandemie fort, damit niemandzurückbleibt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ejaf.org,Twitter (@ejaf), Facebook @eltonjohnaidsfoundation und Instagram(@ejaf).Über Gilead SciencesGilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, dasinnovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht,entwickelt und vermarktet, in denen hoher Bedarf nach medizinischemFortschritt besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht,die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweitvoranzubringen. 