RADA Electronic Industries-Aktie: Sensationell!

Starker Anstieg RADA Electronic Industries Ltd (NASDAQ:RADA) hat im 1. Quartal 22 neue Aufträge im Wert von über 29 Millionen Dollar erhalten, was einem Wachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Über 95 % der neuen Buchungen betrafen RADAs softwaredefinierte taktische Radare, die in aktiven Schutzsystemen (APS), UAV-Abwehrsystemen, Short Range Air Defense (SHORAD) und Punktverteidigungslösungen eingesetzt werden. Auf den US-Markt entfielen 80 %… Hier weiterlesen