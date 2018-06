RABATZ! Das große Radio TEDDY-Familienfestival am 1. Juli 2018 erneut im FEZ Berlin / Popstar Sasha, herrH, 3Berlin, Ulk der kleine Sternenjunge, Meine große Freundin Nadja u.v.m. rocken die Bühnen

Potsdam (ots) - Nach dem riesigen Erfolg zum Start mit TausendenBesuchern im vergangenen Jahr geht das RABATZ-Familienfestival vonRadio TEDDY - dem Kinder- und Familienradio - am Sonntag, 01.07.2018,von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Open-Air-Gelände im FEZ in derWuhlheide in eine neue Runde.Ein ganz Großer der deutschen Popmusik-Szene ist live dabei:Sasha! Im April stellte er sein erstes Album in Deutsch"Schlüsselkind" höchstpersönlich bei Radio TEDDY vor und machtegleich seinen Auftritt bei RABATZ perfekt. Doch auch die Liste derweiteren Künstler begeistert: "herrH", Diane, Tobi und Carsten von"3Berlin", die coolen Musik-Väter von "Ich & Herr Meyer", "Ulk, derkleine Sternenjunge", "Meine große Freundin Nadja", "Ulf derSpielmann", "Mirkos Liederbande", Youtuberin & Influencerin "FräuleinMinzbonbon", GZSZ-Star Anne Menden, Darsteller aus "Bibi & Tina - dasKonzert" und viele andere rocken die Bühnen auf dem riesigenFestivalgelände.Mittendrin und immer dabei: ALLE Radio TEDDY-Moderatoren und-Reporter. Bettina und Tobi senden live von 10 bis 18 Uhr die etwasandere Radio TEDDY-Morgenshow und die Besucher können alleModeratoren den ganzen Tag im gläsernen Studio vor Ort erleben. Zumersten Mal wird es Radio TEDDY-TV geben. Die Moderatorinnen Lydia undCristina holen sich die Stars und Besucher ins Online-TV-Studio, ummit ihnen zu plaudern. Übrigens: In einer mobilen Fotostudio-Boxkönnen die Familien mit "ihren" Moderations-Lieblingen Schnappschüsseschießen und die individuellen Autogramm-Karten mit nach Hausenehmen.Dazu viele Angebote auf dem gesamten Areal! Kleine Rennfahrergehen beim Seifenkisten-Rennen an den Start und die Kreativen lassensich phantasievolle Graffitis auf Schulranzen sprühen. Leckermäulerkommen mit dem Radio TEDDY-Eis, das die Berliner Eis-ManufakturFlorida Eis extra zum Familienfestival kreiert, voll auf ihre Kosten.Beim Soccer Cage können Fußballverrückte trainieren und imHüpfburgen-Paradies darf getobt werden. Witzige Kofferpack-Duelleoder das Ablegen des Baggerführerscheins sind Kinder-Disziplinen mitSpaßfaktor. Fürs leibliche Wohl rund ums Spektakel wird gesorgt unddie Erwachsenen können im "Elterncafé" auch mal eine Verschnaufpauseeinlegen.RABATZ und Rambazamba machen, nonstop! Das ist das RadioTEDDY-Familienfestival 2018! "Herzlich Willkommen"!Eintritt frei!RABATZ - das große Radio TEDDY-Familienfestival wird großzügigdurch nachfolgend genannte Sponsoren unterstützt: Sparkasse Berlin,A&O Hostels, Fahrradhof Altlandsberg, Ranzenfee & Koffertroll GmbH,Brale GmbH, Florida Eis, Berlin Ballon, Renault Berlin, My LittlePony, Theo Tintenklecks sowie Die Kindersitzprofis BerlinKontakt für Fotos und weitere Infos:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell