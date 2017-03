Qvest Media und Comcast Technology Solutions wollen TV-Dienste der nächsten Generation gemeinsam voranbringen

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Qvest Media erweitert sein Portfolio um führende Multiplattformfür Videomanagement, Monetarisierung und Veröffentlichung ComcastTechnology SolutionsKöln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Comcast Technology Solutions,ein führender globaler Anbieter, dessen Portfolio dieMultiplattform-Lösung 'Video Platform' für Videomanagement,Veröffentlichung und Monetarisierung umfasst, und Qvest Media, derführende Systemarchitekt für Broadcast- und Medientechnologie, habensich auf einen internationalen Channel-Deal geeinigt.Mit anfänglichem Schwerpunkt auf den Nahen Osten und Asien wirdQvest Media als internationaler Reseller und Systemintegrator für dasVideomanagementsystem von Comcast Technology Solutions agieren, einesder umfassendsten, derzeit verfügbaren Angebote fürMultiplattform-Videomanagement und Monetarisierung.Thomas Müller, General Manager von Qvest Media Dubai, stellt dazufest: "Die heutige Medienlandschaft ist durch wachsende Anforderungenan flexible und maßgeschneiderte technische Lösungen undDienstleistungen geprägt. Medienunternehmen suchen kontinuierlichnach Weiterentwicklungen, um ihre Inhalte über verschiedenePlattformen hinweg auf mehreren Ausgabegeräten mit Augenmerk aufverschiedene Anbieter und kommerzielle Modelle zu veröffentlichen.Mit den Ressourcen von Comcast Technology Solutions können wir dieUnternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungenunterstützen, und ihrem Publikum das qualitativ besteZuschauererlebnis bieten".Qvest Media und Comcast Technology Solutions werden ab jetztgemeinsam an der Entwicklung und Unterstützung neuerVertriebsmöglichkeiten und Absatzchancen arbeiten, um die Grundlagefür die Einführung von TV-Diensten der nächsten Generation für OverThe Top (OTT), Subscription Video On Demand (SVOD), TransactionalVideo On Demand (TVOD), Electronic Sell Through (EST) und InternetProtocol TV (IPTV) zu schaffen. Zusammen mit Comcast TechnologySolutions kann Qvest Media erstrangigen Sendeanstalten,Telekommunikationsbetreibern und Pay-TV-Unternehmen ein umfangreichesTool-Kit zur Vereinfachung der Veröffentlichung, Verteilung undMonetarisierung ihrer Online-Video-Inhalte bereitstellen. AlsFull-Service Systemarchitekt steht Qvest Media dabei seinen Kundenmit Beratung, Installation, Implementierung und laufenderUnterstützung zur Integration der OTT-Plattform in ihre medialeWertschöpfungskette zur Seite."Video Platform von Comcast Technology Solutions ist eine derbranchenweit umfassendsten Multiplattform-Videomanagementlösungen fürden gewerblichen Einsatz. Sie liefert eine optimierteWorkflow-Verwaltung, Orchestrierung der Medien und eine übergreifendePlattform für Video-Broadcast und digitale Distribution, kombiniertmit einer leistungsstarken Suite für die effektive Monetarisierung",erklärt Neil Berry, Vice President und Managing DirectorInternational bei Comcast Technology Solutions.Mit durchgängiger, automatisierter Veröffentlichung und Verteilungauf eine Reihe von Ausgabegeräten wie Desktop-PCs, Mobilgeräte undTVs bietet Video Platform erweiterte Workflows, die dieVeröffentlichung und den Vertrieb von Online-Videoinhalten für Videoon Demand (VOD), Live-Events, lineare Kanäle, Syndication und sozialeNetzwerke vereinfachen. Video Platform nutzt mpx, das sämtlicheGeschäftsmodelle zur Video-Monetarisierung wie SVOD, AVOD, TVOD undEST unterstützt.Informationen zu Qvest MediaQvest Media ist ein weltweit führender Systemarchitekt fürBroadcast- und Medientechnologie und spezialisiert in den BranchenTelevision, Medien und Telekommunikation. Das Unternehmen betreibtmit mehr als 180 Mitarbeitern sechs Standorte in Köln, Berlin,München, Schaffhausen, Dubai und Singapur. Mit seinemLeistungsspektrum bietet Qvest Media 360°-Know-how für das Design,die Entwicklung, Umsetzung sowie den Betriebssupportmedientechnischer Infrastrukturen. Qvest Media hat sich mit seinemGeschäftsbereich Professional Products auf die Beratung für dieAuswahl und den Vertrieb von AV- und Broadcast IT-Produktenspezialisiert. Das Partnernetzwerk umfasst in diesem Bereich dieinnovativsten und bedeutendsten Hard- und Softwarehersteller. Darüberhinaus hat sich Qvest Media als einer der größten Rental-Anbieter vonDry Hire-Equipment und Systemlösungen für Live-Broadcasting beiVeranstaltungen, Sport und Entertainment etabliert. Internationalzählen heute bekannte internationale Sender,Telekommunikationsanbieter und Mediennetzwerke zum festen Kundenstammvon Qvest, darunter ARD und ZDF, Sky, RTL, Al Arab, SRG, Al Jazeera,MediaCorp, beIN SPORTS, Dubai Media Incorporated, SES ASTRA, DeutscheTelekom, Etisalat und Turner Broadcasting. www.qvestmedia.comInformationen zu Comcast Technology SolutionsComcast Technology Solutions, ein Geschäftsbereich von ComcastCable, liefert ein komplettes Portfolio an Produkten und Ressourcenfür Werbetreibende, Content-Provider und die globalen Betreiber- undTechnologiemärktet, das dem aufkommenden Bedarf an Verteilung undMonetarisierung von Inhalten in der modernen Multiplattform-Weltgerecht wird. Comcast Technology Solutions baut auf Comcasts solideMedien- und Entertainment-Infrastruktur auf, verfügt über einunübertroffen breites und fundiertes Fachwissen, das sich auf zwanzigJahre an Erfahrung in Broadcast und Digital gründet, und unterstütztseine Kunden bei der Zuschauerbindung und Entwicklung neuerGeschäftsmodelle. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.comcasttechnologysolutions.comFoto -http://mma.prnewswire.com/media/480479/Neil_Barry_Headshot.jpgPressekontakt:Ansprechpartner für Qvest: Bjoern Korb | +49 221 97 77 67-11 |bjoern.korb@plus4mediaAnsprechpartner für Comcast Technology Solutions: Sally Reid | +447801 752224 | sally@prcoms.comOriginal-Content von: Comcast Technology Solutions, übermittelt durch news aktuell