Qurate Retail: Lohnt sich ein zweiter Blick?

Was es letzte Woche Neues bei Qurate Retail gab, hat sich Robert Sasse in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Qurate Retail ist zwar in in Deutschland weitgehend unbekannt, doch die Handelssicherheit ist dennoch gegeben. Die Entwicklung! Innerhalb eines Jahres, bezogen auf das Jahr 2018, hat die Aktie etwa 20 % gewonnen, in den letzten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.