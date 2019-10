Qurate Retail Group wählt CommerceHub als exklusiven Anbieter für das weltweite Streckengeschäft

Mehrjähriger Vertrag erweitert QVCs Nutzung der Plattform vonCommerceHub auf internationale MärkteAlbany, New York (ots/PRNewswire) - CommerceHub (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2621783-1&h=3794827959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2621783-1%26h%3D1583460928%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.commercehub.com%252F%26a%3DCommerceHub&a=CommerceHub), die führende Enterprise-Plattform für das Streckengeschäft,hat heute die Unterzeichnung eines mehrjährigen Vertrages bekanntgegeben, in dessen Rahmen man globaler Drittanbieter für dasStreckengeschäft der Qurate Retail Group wird. Der neue Vertrag wirddie vorhandenen Dienste von CommerceHub für QVC USA und HSN um diebritischen und deutschen Märkte von QVC erweitern."Wir arbeiten seit fast zwei Jahrzehnten mit CommerceHub für unserwachsendes E-Commerce-Geschäft zusammen", sagte Bob Spieth, ChiefOperations Officer der Qurate Retail Group. "Diese neu erweiterteBeziehung mit CommerceHub ermöglicht uns die konsistenteBereitstellung der besten Erfahrung für unsere Kunden."Die Qurate Retail Group ist weltweit die Nr. 1 im Bereich desVideo-Handels und erreicht global ca. 380 Millionen Haushalte über 15Fernsehsender sowie eine Reihe von E-Commerce-Websites, Seiten in densozialen Netzwerken, mobile Apps, gedruckte Kataloge undLadengeschäfte. Die Qurate Retail Group gehört Internet Retailerzufolge in Nordamerika zu den Top 10 der E-Commerce-Einzelhändler undist führend in den Bereichen des Handels über Mobilgeräte und sozialeNetzwerke."Wir sind erfreut, auf unsere langfristige erfolgreichePartnerschaft mit der Qurate Retail Group aufbauen zu können", sagteFrank Poore, CEO und Gründer von CommerceHub. "Wir engagieren unsdafür, mit der Qurate Retail Group daran zu arbeiten, ihreinternationale Präsenz auszubauen und Kunden weltweit herausragendenKundendienst zu liefern."Informationen zu CommerceHubCommerceHub ist ein verteiltes Handelsnetzwerk, das Angebot,Nachfrage und Vertrieb verknüpft. Man hilft Einzelhändlern undMarken, den Absatz durch größere Sortimente, Werbung für Produkte aufwirksamen Kanälen und schnelle, fristgerechte Auslieferung zusteigern. Mit einer robusten Plattform und nachgewiesenerSkalierbarkeit half CommerceHub mehr als 12.000 Einzelhändlern,Marken und Vertreibern dabei, im Jahr 2018 einen Brutto-Warenwert vongeschätzt 20 Milliarden USD zu erzielen. Besuchen Siecommercehub.com.Pressekontakt:CommerceHub Medienkontakt: 5W PR: Austin Rotter: 646-699-7904:commercehub@5wpr.comOriginal-Content von: CommerceHub, übermittelt durch news aktuell