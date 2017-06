Quotensieg für Champions-League-Finale im ZDF

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Champions-League-Finale hat am Samstagabend bei den Einschaltquoten mit Abstand vorne gelegen.



Im Schnitt 7,83 Millionen (28,7 Prozent) verfolgten im ZDF, wie Real Madrid in Cardiff mit 4:1 (1:1) gegen Juventus Turin als erster Club den Titel in der Königsklasse verteidigte. Vergangenes Jahr sahen etwa 500 000 mehr den Triumph von Real Madrid über den Stadtrivalen Atlético.

Besser schnitt am Samstag nur die 20-Uhr-"Tagesschau" ab, die in allen ausstrahlenden Sendern (neben dem Ersten etwa diverse Dritte und 3sat) zusammengerechnet 8,64 Millionen (40,0 Prozent) erreichte.

Die anderen Sender landeten zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr abgeschlagen: Am erfolgreichsten schnitt noch RTL mit der Rankingshow "Die größten RTL-Momente aller Zeiten" ab. Durchschnittlich 2,45 Millionen (11,0 Prozent) schalteten ein.

Das Kostümepos "Die geliebten Schwestern" von Dominik Graf - ein Liebesdrama über den Dichter Schiller und seine Amouren - verfolgten im Ersten der ARD 1,59 Millionen (6,1 Prozent). Sat.1 holte mit dem Film "Harry Potter und der Feuerkelch" 1,53 Millionen Zuschauer (5,9 Prozent), ZDFneo mit dem Krimi "Kommissarin Lucas: Am Ende muss Glück sein" mit Ulrike Kriener 1,26 Millionen (4,9 Prozent).

Vox hatte mit dem US-Melodram "Safe Haven" im Schnitt 850 000 Zuschauer (3,2 Prozent), Kabel eins mit der 20.15-Uhr-Folge der Krimiserie "Hawaii Five-0" 790 000 (3,2 Prozent) und ProSieben mit dem Tanzfilm "Step Up: All In" 610 000 (2,3 Prozent)./gth/DP/he