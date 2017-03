Köln (ots) - Quotenstarker Abend bei VOX! Am gestrigen Sonntaghieß es um 20:15 Uhr wieder "Kitchen Impossible". Die sechste Folgeder kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnetenKoch-Competition verbuchte gestern einen neuen Quotenrekord seitSendestart. Das Duell zwischen den Kochgrößen Tim Mälzer undChristian Lohse begeisterte 10,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen undinsgesamt 2,23 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. Bereits zuvorbuddelten sich "Die Beet-Brüder" zu einem neuen Bestwert seitSendestart: Mit hervorragenden 10,1 Prozent Marktanteil in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen überzeugten Garten-Guru Ralf,Organisator Claus und Baggerfahrer Henrik um 19:15 Uhr die Zuschauer.Insgesamt schalteten 2,13 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein, als esim Staffelfinale der Doku-Soap in Norderstedt bei Hamburg um dieGarten-Verschönerung bei René und Nadine ging. Auch das Promi-Magazin"Prominent!" mit Nina Bott und Amiaz Habtu erzielte um 23:30 Uhr sehrgute 10,9 Prozent Marktanteil (14-59 Jahre).Insgesamt erreichte VOX am gestrigen Sonntag einen hervorragendenTagesmarktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen.Wer die beliebten Sendungen im TV verpasst hat, kann "DieBeet-Brüder" und "Kitchen Impossible" noch 30 Tage bei TVNOW.deabrufen, "Prominent!" ist für sieben Tage verfügbar.Bereits nächsten Sonntag können sich die Zuschauer um 19:15 Uhrauf neue Folgen "Ab ins Beet! Die Garten-Soap" bei VOX freuen. Um20:15 Uhr treten dann im Staffelfinale von "Kitchen Impossible" beiVOX die ewigen Rivalen Tim Mälzer und Tim Raue im Kochduellgegeneinander an.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 06.03.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell