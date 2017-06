Quoten: 'Tatort' klar vorn - Inga Lindström dahinter

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Klare Sache für den "Tatort": Der ARD-Krimi "Amour fou", in dem es um den Mord an einem homosexuellen Gesamtschullehrer ging, interessierte am Montagabend ab 20.15 Uhr 7,90 Millionen Zuschauer.



Der Marktanteil betrug 24,8 Prozent. Anschließend blieben 2,97 Millionen Zuschauer (11,8 Prozent) bei dem neuen "Sherlock"-Fall mit dem Titel "Der lügende Detektiv" dran. Um 20 Uhr hatten allein im Ersten 7,12 Millionen Menschen (25,5 Prozent) die "Tagesschau" eingeschaltet.

Die Wiederholung der Inga-Lindström-Romanze "Liebe deinen Nächsten" mit Franziska Schlattner und Rufus Beck folgte im ZDF mit 3,76 Millionen Zuschauern (11,8 Prozent) ab 20.15 Uhr auf Platz zwei. Für die RTL-Komödie "Der Kaufhaus Cop 2" mit Kevin James erwärmten sich 2,09 Millionen Zuschauer (6,7 Prozent). Auf die Sat.1-Komödie "Männerhort" mit Detlev Buck, Elyas M'Barek und Christoph Maria Herbst um eine Wohngemeinschaft im Kaufhaus-Keller entfielen 1,84 Millionen Zuschauer (5,9 Prozent).

Sehr ordentlich lief es einmal mehr für ZDFneo: Die zwei Krimis aus der Reihe "Inspector Barnaby" sahen 1,19 Millionen Zuschauer (3,7 Prozent) sowie 1,26 Millionen (5,0 Prozent). Auf ProSieben verfolgten 1,09 Millionen Zuschauer (3,4 Prozent) ab 20.40 Uhr die Dauerserie "The Big Bang Theory" und 1,22 Millionen Zuschauer (3,7 Prozent) die anschließende Folge. Das Vox-Musical "Annie" interessierte 0,95 Millionen Menschen (3,2 Prozent) und die RTL-II-Dokusoap "Traumfrau gesucht" 0,64 Millionen (2,1 Prozent).

Recht hoch war am Vorabend die Resonanz auf die Vorstellungsrunde der RTL-Soap "Bauer sucht Frau", in der Moderatorin Inka Bause die Kandidaten der neuen Staffel vorstellte. 3,07 Millionen Zuschauer (13,0 Prozent) schalteten um 19.05 Uhr ein, um mitzuverfolgen, welche einsame Landwirte ab Herbst um ihre Traumfrau wetteifern.

Im Schnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 11,4 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,6 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,7 Prozent), Kabel eins (3,5 Prozent), RTL II (3,1 Prozent), ZDFneo (2,7 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent)./cr/DP/fbr