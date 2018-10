Köln (ots) - Die VOX-Garten-Doku "Die Beet-Brüder" konnte amgestrigen Sonntag (07.10.2018) bei den Zuschauern punkten: Mit einemstarken Marktanteil von 11,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen sicherten sich "Die Beet-Brüder" um 19:15 Uhr bei VOXeinen neuen Bestwert seit Sendestart. 2,18 Millionen Zuschauer ab 3Jahren sahen zu, wie die Gartenexperten Claus, Henrik und RalfHobbygärtnern bei ihren Projekten in den heimischen Gärten unter dieArme griffen. In der sechsten Folge der vierten Staffel halfen die"Beet-Brüder" Gunnar und Tanja dabei, ihre Baustelle in Königsfeld imSchwarzwald in eine grüne Wohlfühl-Oase zu verwandeln.Insgesamt erreichte VOX einen guten Tagesmarktanteil von 7,2Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Wer die beliebte Garten-Doku verpasst hat, kann die Sendung noch30 Tage kostenlos bei TV NOW abrufen.Am kommenden Sonntag (14.10.) zeigt VOX um 19:15 Uhr die nächsteneue Folge "Die Beet-Brüder". Dann geht es für das Trio nachOberhausen, wo aus einer lieblosen Terrasse ein mediterranerWohlfühl-Garten entstehen soll.Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 08.10.2018Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKarina HeinzTelefon: 0221-456 74409Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna ThomaTelefon: 0221-456 74279Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell