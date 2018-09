Quoten-Höhepunkte: Sex-Expertin Paula Lambert lockt am Mittwochabend auf sixx und holt bis zu 3,9 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots) - Bestwerte für die Bettgespräche! DerPaula-Abend auf sixx steigerte sich am Mittwoch kontinuierlich."Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten" holte bis zu 1,8 ProzentMarktanteil (E 14-49) in der Primetime. Im Anschluss um 22:05 Uhrpunktete das Special "Paula kommt! Sexpedition Deutschland" mitSex-Expertin Paula Lambert und Moderator Lukas Klaschinski mit sehrstarken 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern (6,5 Prozent in der sixx-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Frauen). "Paula kommt ... am Telefon" setzte dem heißenTV-Dreier die Krone auf: Die Live-Call-In-Show erreichte Rekordwerte- 3,9 bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und sensationelle 9,9Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Frauen.In der kommenden Woche geht der Paula-Mittwoch weiter: Um 20:15Uhr zeigt sixx neue Folgen "Paula kommt! Sex und guteNacktgeschichten". Im Anschluss um 23:15 Uhr beantwortet dieSex-Expertin den Zuschauern in ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... amTelefon" live alle Fragen rund um die Themen Liebe, Lust undZweisamkeit. Der direkte Draht ins Studio: 0800 - 4766662 oder perEmail an paula-kommt-am-telefon@constantin-entertainment.de.Auch in der neuen, exklusiven Web-Serie "Nacktgefragt - Paulakommt, Lukas auch" widmen sich Paula Lambert und Lukas Klaschinskiauf www.sixx.de/paula-kommt, in der sixx-App und via HBBTV weiterenbrennenden Fragen rund um Sex, Liebe und Beziehung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:20.09.2018 (vorläufig gewichtet: 19.09.2018)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHBarbara StefanerKommunikation / PR Factual & SportsTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comhttp://presse.sixx.deOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell