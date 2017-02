Quoten: ARD-Serien geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD-Serien am Dienstagabend geben längst nicht mehr so den Ton an wie noch vor kurzer Zeit.



Die Comedy "Frau Temme sucht das Glück" mit Meike Droste als Risikoanalystin bei einer Versicherung interessierte am Dienstag um 20.15 Uhr lediglich 2,49 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 7,9 Prozent. Unter dieser schwachen Vorgabe litt auch die anschließende Krankenhaussoap "In aller Freundschaft", die nur 4,36 Millionen Menschen (13,6 Prozent) einschalteten. In der Regel interessieren sich für die Ereignisse in der fiktiven Leipziger Sachsenklinik mehr als fünf Millionen Zuschauer./cr/DP/fbr