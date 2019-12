Quote der offenen Stellen in der EU bei 2,3%

Luxemburg (ots) - In der EU28 lag die Quote der offenen Stellen im zweitenQuartal 2019 bei 2,3%. Damit blieb sie unverändert gegenüber dem vorherigenQuartal und stieg von 2,2% im zweiten Quartal 2018. Im Euroraum (ER19) lag dieQuote der offenen Stellen im zweiten Quartal 2019 bei 2,2%. Damit sank siegegenüber dem vorherigen Quartal und verzeichnete einen Anstieg im Vergleich zu2,1% im dritten Quartal 2018. Das geht aus Zahlen hervor, die von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht wurden.Unter den Mitgliedstaaten, für die vergleichbare Daten verfügbar sind (sieheländerspezifische Anmerkungen), wurden im dritten Quartal 2019 die höchstenQuoten der offenen Stellen in Tschechien (6,2%), Belgien (3,4%), Deutschland undden Niederlanden (je 3,2%) verzeichnet. Die niedrigsten Quoten wurden dagegen inGriechenland (0,7%, Daten vom zweiten Quartal 2019), Irland und Bulgarien (je0,8%) und Spanien (0,9%) registriert. Die Quote der offenen Stellen stieg imdritten Quartal 2019 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal in neunMitgliedstaaten an, blieb unverändert in Dänemark, Griechenland (zwischen demzweiten Quartal 2018 und 2019), Italien, Österreich und Portugal, während sie invierzehn Mitgliedstaaten sank. Die höchsten Anstiege verzeichneten Lettland(+0,6 Pp.), Tschechien (+0,3 Pp.), Deutschland und die Niederlande (je +0,2Pp.). Die stärksten Rückgänge wurden in Slowenien (-0,4 Pp.) und Ungarn (je -0,3Pp.) registriert.In Deutschland betrug die Quote der offenen Stellen im dritten Quartal 2019 imDienstleistungsbereich 4,0% und im Bereich Industrie und Baugewerbe 2,6%,gegenüber 3,5% bzw. 2,7% in der EU28.Die Quote der offenen Stellen misst den Anteil der gesamten Stellen, welcheoffen (nicht besetzt) sind, und wird wie folgt als Prozentsatz errechnet: Quoteder offenen Stellen = (Zahl der offenen Stellen) / (Zahl der besetzten Stellen +Zahl der offenen Stellen).Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf der Eurostat-Webseite abrufbar:https://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stellen eine kleineAuswahl des umfangreichen Bestands an Informationen von Eurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf der Eurostat-Websiteverfügbar (Pressemitteilungen, Jahresveröffentlichungskalender derEuro-Indikatoren: http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar,Online-Datenbank, themenspezifische Rubriken, Metadaten,Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns auf Facebook:EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121298/4470066OTS: EUROSTATOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell