Quote der offenen Stellen in der EU bei 2,0%

Luxemburg (ots) - In der EU28 lag die Quote der offenen Stellen imvierten Quartal 2017 bei 2,0%. Damit war sie unverändert gegenüberdem Vorquartal und verzeichnete einen Anstieg gegenüber 1,8% imvierten Quartal 2016. Im Euroraum (ER19) lag die Quote der offenenStellen im vierten Quartal 2017 ebenfalls bei 2,0%. Damitverzeichnete sie einen Anstieg gegenüber 1,9% im Vorquartal sowiegegenüber 1,7% im vierten Quartal 2016. Das geht aus Zahlen hervor,die von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union,veröffentlicht wurden.Mit 2,8% gehörte Deutschland zu den Mitgliedstaaten mit denhöchsten Quoten der offenen Stellen, nach der der TschechischenRepublik (4,4%) und Belgien (3,4%). Die niedrigsten Quoten wurden inGriechenland (0,1%), Spanien (0,7%), Bulgarien und Portugal (je 0,8%)registriert.In Deutschland betrug die Quote der offenen Stellen im viertenQuartal 2017 im Dienstleistungsbereich 3,6% und im Bereich Industrieund Baugewerbe 2,5%, gegenüber 2,3% bzw. 1,8% in der EU28.Die Quote der offenen Stellen misst den Anteil der gesamtenStellen, welche offen (nicht besetzt) sind, und wird wie folgt alsProzentsatz errechnet: Quote der offenen Stellen = (Zahl der offenenStellen) / (Zahl der besetzten Stellen + Zahl der offenen Stellen).