"Quizduell" mit Jörg Pilawa: Die Stars der Woche Montag bis Donnerstag, 18:00 Uhr live im Ersten

München (ots) - Die prominenten Kandidaten, die in der kommendenWoche beim "Quizduell" gegen das "Team Deutschland" antreten, sind:am Montag, 16. April: Fürstin von Thurn und Taxis und ZDF-ModeratorChristian Sieversam Dienstag, 17. April: Bernd Stelter und Mirja Boesam Mittwoch, 18. April: Musikproduzent Mousse T und Sängerin CarolinNiemczykam Donnerstag, 19. April: Moritz Bleibtreu und Uwe OchsenknechtWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITVStudios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beimNorddeutschen Rundfunk (NDR).