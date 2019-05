"Quizduell" mit Jörg Pilawa: Die Stars der Woche 3. bis 7. Juni 2019 Montag bis Freitag, ab 18:00 Uhr live im Ersten

München (ots) - Die prominenten Kandidaten, die in der kommendenWoche beim "Quizduell" gegen das "Team Deutschland" antreten, sind:Montag, 3. Juni, 18:00 Uhr: Dirk Steffens und Andreas KielingDienstag, 4. Juni, 18:00 Uhr: ChrisTine Urspruch und Axel PrahlMittwoch, 5. Juni, 18:00 Uhr: Jana Ina und Giovanni ZarrellaDonnerstag, 6. Juni, 18:00 Uhr: Smudo und Michi BeckFreitag, 7. Juni, 18:00 Uhr: Karl Dall und Jochen BusseFreitag, 7. Juni, 18:50 Uhr: Simone Kowalski und Toni Dreher-Adenuga("Germany's Next Topmodel" 2019 und 2018)Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany inZusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD fürDas Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deInterviewanfragen an Jörg Pilawa:bueroberlin medienagentur gbr / Enno WieseMobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.dewww.daserste.de/quizduellwww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell