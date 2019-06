"Quizduell" mit Jörg Pilawa: Beste Marktanteilsbilanz seit Start im Mai 2014

München (ots) - Die aktuelle Staffel "Quizduell" startete am 6.Mai 2019 und erzielte auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr einendurchschnittlichen Marktanteil von 14,7 %. Das ist der bisher besteStaffelwert für die interaktive Live-Show. Durchschnittlich 2,38Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das spannende Duellzwischen Team Deutschland und zwei Prominenten. Die größte Reichweiteder Staffel mit 3,07 Millionen Zuschauern und mit 18,0 % den höchstenAllzeit-Marktanteil erreichte die Ausgabe am 28. Mai, in der JürgenVogel und Henning Baum die Gäste waren."Quizduell - Die Extra-Chance" bot den Usern der ARD Quiz Apperstmalig die Möglichkeit, nach der Live-Sendung weiterzuspielen undzu gewinnen. Per Livestream stellte Jörg Pilawa in drei weiterenRunden jeweils drei Fragen.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Glückwunsch anJörg Pilawa und sein Team zur erneuten Rekordstaffel - und das ohnePanne in der ARD Quiz App, die sich mit mehr als 1,4 Millionenregistrierten Nutzerinnen und Nutzern zu einer der Quiz-Communitiesin Deutschland entwickelt hat. So kann es weitergehen!"Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany inZusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD fürDas Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Am kommenden Dienstag, 18. Juni 2019, um 18:00 Uhr startet imErsten die neue Staffel "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deInterviewanfragen an Jörg Pilawa:bueroberlin medienagentur gbr / Enno WieseMobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.dewww.daserste.de/quizduellwww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell