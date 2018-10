Quiz: Was ist jetzt zu tun!

An der Heimatbörse Xetra London notiert Quiz per 01.10.2018 bei 153 GBP. Quiz zählt zu "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Quiz haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Quiz niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products. Der Unterschied beträgt 2,08 Prozentpunkte (0,52 % gegenüber 2,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,86 ist die Aktie von Quiz auf Basis der heutigen Notierungen 52 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Apparel & Textile Products" (18,29) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Quiz-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Alles in allem erhält Quiz eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.