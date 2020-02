München (ots) -Zwei News-Profis noch vor den Nachrichten: Die "Tagesschau"-SprecherJudith Rakers und Ihr Kollege Jens Riewa starten die neue "Wer weißdenn sowas?"-Woche. Am Montag stellen sie bei Kai Pflaume ihrRatetalent unter Beweis.Als sie vor über 40 Jahren im ZDF-Ermittlerteam bei "Soko 5113" ihreErmittlungen in München starteten, sahen bis zu 9 Millionen ZuschauerBernd Herzsprung und Sabine Kaack dabei zu. Am Dienstag treffen sichdie Schauspieler wieder, um ein paar knifflige Ratefälle zu lösen.Die markante Frisur und sein bissiger Humor sind die Markenzeichenvon Comedian Ingo Appelt. Auf der Bühne begeistert er das Publikumaktuell mit seinem Tourprogramm "Die Staatstrainer". Am Mittwochtrifft er sich mit dem Kabarettisten Hannes Ringlstetter, der mitseiner Show "Ringlstetter" im Bayrischen Rundfunk für jede Menge Spaßsorgt, zum launigen Rate-Duell.Bei "Let's dance" schwangen sie harmonisch das Tanzbein: DieProfitänzerin Ekaterina Leonova und der Musiker Gil Ofarim, dessenneues Album "Alles auf Hoffnung" heißt, wurden 2017 Sieger derTanzshow. Mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Eltonwollen sie am Donnerstag praktische Alltagsfragen wie diese richtigbeantworten:Damit Rosenkohl gleichmäßig gart, sollte ...?a) er vorher neben einer Paprika oder Zucchini gelagert werdenb) das Wasser nicht kochen, sondern nur siedenc) der Strunk vorher kreuzweise eingeschnitten werdenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 24. bis 28. Februar 2020 imÜberblick:Montag, 24. Februar - die "Tagesschau"-Sprecher Judith Rakers undJens RiewaDienstag, 25. Februar - die Schauspieler Bernd Herzsprung und SabineKaackMittwoch, 26. Februar - die Comedians Ingo Appelt und HannesRinglstetterDonnerstag, 27. Februar - die Tänzerin Ekaterina Leonova und derMusiker Gil OfarimFreitag, 28. Februar - Sport"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4525355OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell