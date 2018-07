"Der Quiz-Champion - Das Promi-Special 2018" / Johannes B. Kerner präsentiert Wissens-Wettkampf der Prominenten (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Eventshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kernermeldet sich am Samstag, 28. Juli 2018, 20.15 Uhr, mit einembesonderen Highlight: In einem "Promi-Special" treten unter anderenUlrike von der Groeben, Pinar Atalay, Wigald Boning und UlrichWickert gegen die fünf prominenten Experten an. Welcher prominenteKandidat kann die Fachleute schlagen und 25.000 Euro für einen gutenZweck gewinnen?Erstmalig stellen sich prominente Kandidaten in der Show demExperten-Team, bestehend aus Prof. Guido Knopp (Zeitgeschichte), TimMälzer (Ernährung), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Michael"Bully" Herbig (Film und Fernsehen) und Marcel Reif (Sport).Wie gut kennt sich ein Polit-Profi wie Ulrich Wickert mit Sportaus, und was weiß er über gutes Essen? Schafft es Ulrike von derGroeben, ihre Geschichtskenntnisse wieder hervorzukramen, und wiesteht es mit ihren Kenntnissen über die Welt des Films? Kann WigaldBoning im Bereich Literatur und Sprache Expertise beweisen?Auch dieses Mal geht es im härtesten Quiz Deutschlands wieder umAlles oder Nichts. Es ist ein ungleicher Kampf - auf der einen Seiteder Herausforderer, der mit seinem Wissen punkten will, und auf deranderen Seite fünf Spezialisten, die es in ihren Fachgebieten zuschlagen gilt.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derquizchampionPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell