Quixant: Tacheles!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Quixant, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.07.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 114 GBP.

Unser Analystenteam hat Quixant auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Quixant-Aktie beträgt dieser aktuell 150,16 GBP. Der letzte Schlusskurs (114 GBP) liegt damit deutlich darunter (-24,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Quixant somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (106,58 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,96 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Quixant-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Quixant auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,29 ist die Aktie von Quixant auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (37,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Quixant zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

