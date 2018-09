Quirin Privatbank steigert erneut Beschäftigtenzahl - bundesweit fällt Banker-Zahl dagegen auf Rekordtief (FOTO)

Berlin (ots) -- Mitarbeiterzahl der Quirin Privatbank wächst um mehr als sechsProzent- Zahl der Beschäftigten im deutschen Bankgewerbe sinkt dagegenauf historischen Tiefstand- Das System der unabhängigen Finanzberatung ist im Aufwind- Quirin Privatbank stellt weiterhin ein, vor allem Berater werdengesuchtDie Zahl der Mitarbeiter im deutschen Bankwesen hat 2017 einenneuen Tiefpunkt erreicht. Erstmals waren Ende 2017 weniger als600.000 Menschen in der Branche beschäftigt, wie derArbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes mitteilt. Das sind fastein Viertel weniger als noch vor 15 Jahren. Bereits seit 1991 fälltdie Beschäftigtenzahl jedes Jahr. Und auch für 2018 haben lautReuters deutsche Großbanken weitere Stelleneinschnitte angekündigt.Demgegenüber wächst die Zahl der Mitarbeiter bei der QuirinPrivatbank (www.quirinprivatbank.de) gegen den Bundestrend. ImVergleich zum Vorjahr (30. Juni 2017) ist die Beschäftigtenzahl derunabhängig beratenden Bank schon um mehr als sechs Prozent gestiegen.Und das Wachstum soll weitergehen: Besonders Vermögensberater werdengesucht - bis 2021 sollen in den 13 Niederlassungen bundesweitinsgesamt 50 neue Berater eingestellt werden.(https://www.quirinprivatbank.de/karriere)"Dieses Mitarbeiterwachstum gegen den Trend ist ein weitererBeweis dafür, wie gut unser Geschäftsmodell bei den Menschenankommt", erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender derBank. "Denn durch maximale Transparenz und vollkommene Unabhängigkeitgegenüber Anbietern von Finanzprodukten unterscheiden wir uns zentralvon herkömmlichen Banken in Deutschland." Hauptmerkmal ist, dass dieQuirin Privatbank alle Provisionen ablehnt, die von Finanzfirmen fürden Verkauf ihrer Produkte an Kunden angeboten werden. "Nur so könnenwir unabhängig beraten. Wir werden also allein von unseren Kundenbezahlt und nicht hinter deren Rücken durch Verkaufsprämien vonFinanzfirmen, wie bei anderen Banken", stellt Schmidt klar. DiesesProvisionsverbot wird auch von Verbraucherschützern in Deutschlandimmer lauter gefordert. In Großbritannien ist es inzwischen sogarbereits gesetzlich vorgeschrieben.Bundesweit ist die Quirin Privatbank AG insgesamt an 13Niederlassungen (https://www.quirinprivatbank.de/kontakt) für ihreKunden im Einsatz.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegenHonorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz inBerlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, dasauf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen undversteckten Provisionen beruht.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell