Quirin Privatbank schließt Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 3,9 Mio. Euro ab (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -- Erneut starke Nettomittelzuflüsse von rund 220 Mio. Euro- Dividenden-Ausschüttung in Höhe von 1,3 Mio. Euro an Aktionäregeplant- Kundenzahl bei Digitaltochter quirion um 110 Prozent gestiegenDie Quirin Privatbank AG setzt ihre positive Geschäfts- undErgebnisentwicklung der letzten Jahre fort und hat das Geschäftsjahr2018 mit einem Gewinn von 3,9 Mio. Euro abgeschlossen. Damit erzieltdie provisionsfrei und unabhängig beratende Bank erneut ein über denErwartungen liegendes Jahresergebnis. Das mit dem Vorjahresergebnisvon 3,1 Mio. Euro vergleichbare Konzernergebnis beträgt 2,9 Mio.Euro.*"Banken befinden sich in Deutschland in einem schwierigenMarktumfeld, welches zunehmend von Filialschließungen undMitarbeiterabbau geprägt ist", kommentiert Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und der quirion AG,das Geschäftsergebnis. "Vor diesem Hintergrund ist der stetigeWachstumskurs der Quirin Privatbank besonders erfreulich."Bereits seit 2013 und damit zum sechsten Mal in Folge weistDeutschlands erste Honorarberaterbank ein positives Geschäftsergebnisaus. "Das beweist einmal mehr, dass die von Produktanbieternunabhängige Anlageberatung auch in Deutschland nicht nur diekundenfreundlichere Variante ist, sondern zudem flächendeckenderfolgreich ist", so Schmidt weiter.Privatkundengeschäft wächst stetig2018 lagen die Nettomittelzuflüsse im Privatkundengeschäft nahezuauf dem Rekordniveau des Vorjahres: Insgesamt konnten in den 13Niederlassungen bundesweit 220 Mio. Euro an neuen Kundengelderngewonnen werden. In den letzten beiden Geschäftsjahren wurde damitein Nettowachstum der betreuten Kundengelder (Bestands- undNeukunden) in Höhe von insgesamt rund einer halben Milliarde Eurorealisiert. Das im Privatkundengeschäft verwaltete Vermögen beliefsich zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf nunmehr 3,1 Mrd. Euro.Zusammen mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft quirion AGund den Unternehmerkunden verwaltete die Quirin Privatbank AG damitzum Jahresende 2018 insgesamt 3,4 Mrd. Euro."Das Privatkundengeschäft läuft wie ein Uhrwerk - es liefertseinen Ergebnisbeitrag und wächst bei Kunden undNettomittelzuflüssen", erklärt Schmidt. "Das ist eine weitereBestätigung für unser Geschäftsmodell und unseren Beratungsansatz",ist Schmidt überzeugt. Besonders erfreulich: Die Bank konnte diezurückliegenden und kann auch die für die Zukunft geplantenWachstumsinvestitionen aus nachhaltig positiven Geschäftsergebnissenrefinanzieren.Der Anteil der in der hauseigenen Vermögensverwaltung "Markt -Meinung - Wissen" betreuten Gelder konnte ebenfalls gesteigert werden- von 66 Prozent in 2017 auf 71 Prozent in 2018. Das entspricht einemVolumen von 2,3 Mrd. Euro.Wachstum der Digitalstrategie auf RekordniveauBesonders positiv entwickelte sich 2018 zudem die digitale Tochterder Bank, quirion. Zum 1. Juli 2018 wurde quirion als 100%ige Tochterder Quirin Privatbank AG rechtlich verselbstständig und agiertseitdem als quirion AG. Zum Ende des Geschäftsjahres betreute diequirion AG bereits 5.400 Kunden und verwaltete 160 Mio. Euro anKundengeldern. Die Zahl der Kunden stieg damit im Vergleich zumVorjahr um 110 %, wurde also mehr als verdoppelt.In einem umfangreichen Vergleich der wichtigsten Robo-Advisordurch die Stiftung Warentest (Finanztest 08/2018) wurde quirion imSommer 2018 zudem Testsieger. "quirion ist die digitale Umsetzung desVermögensverwaltungskonzepts der Quirin Privatbank. Der Testsieg vonquirion ist damit auch eine Auszeichnung für das Anlagekonzept derBank insgesamt", erklärt Schmidt."Dieses Konzept stellen wir mit unserer bundesweit einmaligenHybridstrategie den Kunden beider Marken zur Verfügung - den Kundender Quirin Privatbank in der persönlichen Beratung in denNiederlassungen und den Kunden von quirion digital im Netz", soSchmidt weiter.Erneut Dividenden-Ausschüttung an Aktionäre in Höhe von 1,3 Mio.EuroMit dem aktuellen Unternehmensgewinn wird einerseits dieEigenkapitalausstattung der Bank durch die Erhöhung derGewinnrücklagen gestärkt. Andererseits will der Vorstand derHauptversammlung erneut die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3Cent je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Damit wird einBilanzgewinn in Höhe von 1,3 Mio. Euro an die Aktionäreausgeschüttet.Positiver Beitrag des KapitalmarktgeschäftesDie Rahmenbedingungen für das Kapitalmarktgeschäft haben sich mitdem Start von MiFID II in 2018 weiter verschärft. Die Unsicherheit imMarkt hat zu einem geringeren Handelsvolumen geführt und die Margenunter Druck gesetzt, was letztlich zu einem Rückgang desHandelsergebnisses geführt hat. Aufgrund eines positivenGeschäftsverlaufs des Projektgeschäfts erreichte dasKapitalmarktgeschäft insgesamt jedoch ein im Vorjahresvergleichverbessertes Ergebnis.2019: Weiteres Wachstum in anspruchsvollem Umfeld"Für das laufende Jahr gehen wir davon aus, dass alleGeschäftsbereiche trotz weiterer Wachstumsinvestitionen positiveDeckungsbeiträge aus dem operativen Geschäft liefern werden", soSchmidt. "Sofern es keine stärkeren oder anhaltenden Verwerfungen anden Kapitalmärkten gibt, erwarten wir auch für 2019 wieder einpositives Ergebnis nach Steuern von 2,9 bis 3,4 Mio. Euro."Der Geschäftsbericht 2018 steht hier zum Download bereit:www.quirinprivatbank.de/Quirin_Privatbank_Geschaeftsbericht_2018* Im Vorjahresergebnis sind die Ergebnisbeiträge von quirion nochvollständig, im Geschäftsjahr 2018 wegen der Ausgliederung zum 1.Juli 2018 nur für das erste Halbjahr enthalten. Der ursprünglichgeplante Ergebniskorridor von 1,2 bis 1,7 Mio. EUR, in dem quirionnoch vollständig enthalten war, konnte somit deutlich übertroffenwerden, auch unter Bereinigung der quirion-Ergebnisbeiträge.Über die Quirin Privatbank AG: Die Quirin Privatbank AG(www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbankenin Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die imFinanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berätPrivatanleger ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäftfür Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweitenGeschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmenbei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis(Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz inBerlin und betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro anKundenvermögen in 13 Niederlassungen bundesweit. ImPrivatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in Deutschlandbisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletterKostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und verstecktenProvisionen beruht.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell