Quirin Privatbank erzielt gutes Halbjahresergebnis (FOTO)

Berlin (ots) -- Unternehmensgewinn nach Steuern 1,7 Mio. EUR- Nettomittelzuflüsse auch in 2018 auf hohem Niveau- Digitale Geldanlage quirion seit 1. Juli selbstständige AG - undTestsieger bei Stiftung WarentestDie Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) hat im erstenHalbjahr 2018 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 1,7 Mio. EURerwirtschaftet. Damit wurde ein Ergebnis erzielt, das deutlich überdem des Vorjahres von 0,8 Mio. EUR liegt."Da wesentliche Wachstumsinvestitionen planmäßig im zweitenHalbjahr erfolgen und die Entwicklung der internationalenKapitalmärkte Unsicherheiten birgt, gehen wir trotz des guten erstenHalbjahres davon aus, uns aufgrund dieser Investitionen zum Ende desJahres im prognostizierten Ergebniskorridor von 1,2 bis 1,7 Mio. EURzu bewegen", bewertet Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzenderder Quirin Privatbank AG, das Ergebnis.Insgesamt haben sowohl das Privatkundengeschäft als auch dasKapitalmarktgeschäft positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet und sozum guten Halbjahresergebnis beigetragen.Das Privatkundengeschäft konnte an die positive Entwicklung desVorjahres anknüpfen und den Rückenwind aus dem ersten Jahr nach derNeupositionierung als Quirin Privatbank in das Jahr 2018 mitnehmen.So lag das Wachstum der betreuten Kunden und Kundengelder in etwa aufdem Niveau des Rekordjahres 2017. Die Nettomittelzuflüsse betragenzum Halbjahr in den bundesweit 13 Niederlassungen 123 Mio. EUR undentsprechen damit nahezu den anspruchsvollen anteiligenWachstumszielen für das Gesamtjahr. Das im Privatkundengeschäftverwaltete Vermögen der Kunden beläuft sich zum Halbjahresstichtagauf 3,2 Mrd. EUR. Insgesamt, das heißt inklusive quirion undUnternehmerkunden, verwaltet die Bank somit 3,4 Mrd. EUR.Auch die Digitalstrategie der Bank, quirion (www.quirion.de), hatsich weiter positiv entwickelt und betreut aktuell fast 3.700 Kundenmit einem verwalteten Volumen von 135 Mio. EUR. Seit dem 1. Dezember2017 können Neukunden die ersten 10.000 EUR kostenfrei anlegen, derMindestanlagebetrag wurde zeitlich befristet bis zum 30. November2018 auf 5.000 Euro reduziert. "Wir freuen uns, dass quirion dasbeste Quartal in seiner Geschichte erreicht hat, und wir sind davonüberzeugt, dass der digitalen Geldanlage in den kommenden Jahren eineüberdurchschnittlich positive Entwicklung bevorsteht", ergänztSchmidt. "Die Gebührenfreiheit für den Mindestanlagebetrag soll denEinstieg in das Thema zusätzlich erleichtern."quirion hat einen in Finanztest, Ausgabe 08/2018, veröffentlichtenTest der Stiftung Warentest unter 14 getesteten Robo-Advisorn alsTestsieger abgeschlossen. Überzeugt hat quirion dabei insbesonderemit dem besten Qualitätsurteil bei geringsten Kosten für die Kunden."Mit dem Testsieger-Siegel im Rücken erwarten wir einen weiterenVertrauens- und damit verbundenen Wachstumsschub für quirion", soVorstandsvorsitzender Schmidt.Zudem wurde der Geschäftsbereich quirion mit Wirkung zum 1. Juli2018 planmäßig rechtlich verselbstständigt und operiert seitdem alsregulierter Finanzdienst¬leister unter einer eigenen BaFin-Lizenzgem. § 32 Abs. 1 KWG. Mit der Ausgliederung des quirion-Geschäftessoll die Unabhängigkeit des bisherigen Geschäftsfeldes verstärkt unddieses auf Augenhöhe mit den Mitbewerbern positioniert werden.Die Rahmenbedingungen für das Kapitalmarktgeschäft haben sich mitdem Start von MiFID II in 2018 weiter verschärft, was sichinsbesondere auf die Geschäftsentwicklung im Bereich InstitutionelleKundenbetreuung und Research ausgewirkt hat. Dennoch erreichte dasKapitalmarktgeschäft insgesamt in den ersten sechs Monaten 2018 einzufriedenstellendes Zwischenergebnis."Insgesamt haben wir mit der in 2017 fortgesetztenNeupositionierung der Bank sowie den getätigten Investitionen dieWeichen für eine weitere positive Entwicklung der Quirin Privatbankgestellt", schließt Schmidt.Der Halbjahresbericht steht unter folgendem Link zum Downloadbereit: http://ots.de/8PCPHUÜber die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat dieBank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berätAnleger seitdem komplett unabhängig. Sie verzichtet auf Provisionenvon Produktherstellern und erhält stattdessen eine in der Regeljährliche Pauschale von ihren Kunden. Auf dem gleichen Prinzipbasiert die Digitalstrategie der Bank, quirion. Seit 2013 machtquirion Anlegern die Vorteile einer professionellenVermögensverwaltung zugänglich - zu günstigsten Konditionen. Nebendem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durcheinen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratungmittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen-und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbankhat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig rund 3,4Milliarden Euro an Kundenvermögen.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell