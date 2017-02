Quirin Privatbank: Erstmals mehr als eine Milliarde Euro Kundengelder in weltweite Aktien- und Anleihemärkte investiert

Berlin (ots) -- Vermögensverwaltung erzielt Rekordergebnis in 2016- Beliebteste Anlagestrategie ist 50 Prozent Aktien und 50 ProzentAnleihen- Basis-Baustein "Markt" wird am häufigsten gewähltIm abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Vermögensverwaltung derQuirin Privatbank erstmals mehr als eine Milliarde Euro Kundengelderhauptsächlich über börsennotierte Fonds (ETF) und Anlageklassenfondsin die weltweiten Kapitalmärkte investiert. Grund ist das starkeWachstum des unter dem Namen "Kapitalmarktstrategie" oder abgekürzt"Markt" bekannten Vermögensverwaltungsmodells der Bank.Der Baustein "Markt" verfolgt eine langfristig ausgerichteteAnlagestrategie mit dem Ziel, die Unternehmensrendite der globalenKapitalmärkte zu erwirtschaften. Dabei partizipieren Anleger überkostengünstige und transparente Indexfonds am Wachstum der 10.000besten Unternehmen weltweit. Professor Dr. Stefan May, Leiter desAnlagemanagements der Quirin Privatbank: "Wir setzen jedoch nicht aufeinzelne Aktien in Deutschland oder den USA, sondern immer auf eininternational diversifiziertes Portfolio. Denn wir wollen die Gelderunserer Kunden systematisch und breit gestreut investieren und nichtspekulieren." Entsprechend ihrer Risikoneigung können die Kundenwählen, wie stark sie insgesamt in Aktien oder Anleihen investiertsein wollen. "In 2016 war eine Aufteilung von 50 Prozent in dieweltweiten Aktienmärkte und 50 Prozent in festverzinslicheWertpapiere die am häufigsten gewählte Variante", berichtet May.Grundsätzlich legen Kunden der Quirin Privatbank die Aufteilungihres Vermögens auf drei verschiedene Bausteine selbst fest. Nebendem Baustein "Markt" gibt es noch die Bausteine "Meinung" und"Wissen". Professor May: "Im Baustein 'Meinung' können Anleger einebestimmte von ihnen persönlich erwartete Einschätzung in dieInvestitionsstrategie einfließen lassen. Im Baustein 'Wissen' bietenwir ihnen schließlich noch Investitionen an, deren Erträge weitgehendunabhängig von Aktienmärkten sind, etwa in Immobilien odererneuerbare Energien."Einmal getroffene Anlageentscheidungen werden grundsätzlichbeibehalten. Es erfolgt aber eine regelmäßige Herstellung derursprünglichen Investitionsquoten im Rahmen des sogenannten"Rebalancing". Eine Strategie, die langfristig nachweislicherfolgreicher ist als jedwedes prognosegetriebenes Management.Entsprechend belief sich im Zeitraum 31. Dezember 2015 bis 31.Dezember 2016 die Rendite in der Strategie mit 50 % Aktien und 50 %Anleihen nach allen Kosten auf 6,69 % (31. Dez. 14 - 31. Dez. 15:2,48 %; 31. Dez. 13 - 31. Dez. 14: 6,27 %; 31. Dez. 12 - 31. Dez. 13:6,88 %; 31. Dez. 11 - 31. Dez. 12; 7,46 %), wobei frühereWertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicherIndikator für die Zukunft sind. Dementsprechend müssen Kunden bereitsein, auch Schwankungen der Aktienmärkte in Kauf zu nehmen.Insgesamt liegt das betreute Kundenvermögen der Bank mit Hauptsitzin Berlin und 13 Niederlassungen bundesweit bei 2,9 Milliarden Euro.Über die quirin bank AG:Als erste Honorarberaterbank Deutschlands betreibt die quirin bankAG unter der Marke "Quirin Privatbank" (www.quirinprivatbank.de)Bank- und Finanzgeschäfte in zwei Geschäftsfeldern: Anlagegeschäftfür Privatkunden (Honorarberatung) sowie Beratung beiFinanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis fürmittelständische Unternehmen (Kapitalmarktgeschäft). DasFinanzinstitut ist 1998 gegründet worden, firmiert seit 2006 unterdem Namen quirin bank AG und hat seinen Hauptsitz in Berlin. DasInstitut betreut gegenwärtig rund 2,9 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein neues Betreuungskonzept, das auf kompletterKostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und verstecktenProvisionen beruht.Ihre Ansprechpartnerin:Kathrin KleinjungLeiterin UnternehmenskommunikationT +49 (0)30 890 21-402kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: quirin bank AG, übermittelt durch news aktuell