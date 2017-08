Quirin Privatbank: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2017

Berlin (ots) -- Halbjahresgewinn mit 0,8 Millionen Euro am oberen Ende derErwartungen- Nettomittelzuflüsse auf Rekordniveau- Robo Advisor quirion wächst um 50 Prozent auf HalbjahressichtMit 0,8 Millionen Euro Halbjahresgewinn blickt die QuirinPrivatbank zum 30. Juni 2017 erneut auf ein erfolgreiches erstesHalbjahr zurück. Das anteilige Vorjahresergebnis (1,2 Millionen Euro)konnte dabei aufgrund der planmäßigen Wachstumsinvestitionen nichtganz erreicht werden. Sowohl das Privatkundengeschäft als auch dasKapitalmarktgeschäft haben positive Deckungsbeiträge erwirtschaftetund somit zum guten Gesamtergebnis beigetragen.Die im Dezember 2016 vorgenommene Neupositionierung als QuirinPrivatbank, der neue ganzheitliche Beratungsansatz und das erweitereDienstleistungsspektrum sind im Markt und bei den Kunden auf sehrpositive Resonanz gestoßen und haben dem Wachstumskurs der QuirinPrivatbank die erwarteten Impulse gegeben. Entsprechend konnte sowohldie Anzahl der betreuten Kunden als auch das Volumen der Kundengelderdeutlich gesteigert werden. Die Nettomittelzuflüsse liegen aufHalbjahresssicht in den bundesweit 13 Niederlassungen bei 161Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich das im Privatkundengeschäftverwaltete Vermögen der Kunden zum Halbjahresstichtag auf 3,1 Mrd.Euro. Das entspricht inklusive Wertsteigerungen in denKundenportfolios einem Anstieg von ca. 200 Mio. Euro bzw. 7% imVergleich zum Jahreswechsel. Das Verhältnis der Aufwendungen zu denErträgen (Cost-Income-Ratio: CIR) hat sich im Privatkundengeschäftim Vergleich zum Jahresende von 76% auf 82% erhöht. Grund hierfür istder Auf- und Ausbau der Betreuungskapazitäten und die erhöhtenMarketingaufwendungen entsprechend der geplanten Wachstumsstrategie.Karl Matthäus Schmidt "Wir haben in 2016 eine sehr solide Basisfür unser weiteres Wachstum bis 2021 gelegt. Daher bin ich sehroptimistisch, dass wir unser angestrebtes Ziel, in fünf Jahren 5 Mrd.Euro an Kundenvermögen zu verwalten, erreichen werden".Unter der Marke "quirion" betreibt die Bank einen eigenen RoboAdvisor, also eine digitale Vermögensverwaltung, und war damitVorreiter in Deutschland. Mittlerweile werden von quirion mehr als1.500 Kunden mit einem Volumen von 75 Mio. Euro betreut. Diesentspricht einem Wachstum von knapp 50% auf Sicht der ersten 6 Monate2017. Zum Jahresende soll die 100-Mio.-Euro-Grenze überschrittenwerden. Neukunden können künftig die ersten 10.000 Euro kostenfreianlegen.Die Rahmenbedingungen für das Kapitalmarktgeschäft sind hingegenherausfordernd geblieben. Der Geschäftsverlauf ist aber durchauszufriedenstellend - sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch inRelation zum anteiligen Planwert. Die CIR für den Bereich beträgt zumHalbjahr 59% (31.12.2016:80%).Insgesamt befindet sich die Quirin Privatbank trotz weitererWachstumsinvestitionen nachhaltig in der Gewinnzone und blicktoptimistisch in die Zukunft.Der Halbjahresbericht steht hier zum Download bereit:http://ots.de/s06FpÜber die Quirin Privatbank AG:Als erste Honorarberaterbank Deutschlands betreibt die QuirinPrivatbank (www.quirinprivatbank.de) Bank- und Finanzgeschäfte inzwei Geschäftsfeldern: Anlagegeschäft für Privatkunden(Honorarberatung) sowie Beratung bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis für mittelständische Unternehmen(Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründetworden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreutgegenwärtig mehr als 3 Milliarden Euro an Kundenvermögen. ImPrivatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein neuesBetreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz undRückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.Ansprechpartnerin für die Medien:Kathrin KleinjungLeiterin UnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-402E-Mail: kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell