Quirin Privatbank AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 mit Jahresabschluss (FOTO)

Berlin (ots) -- Unabhängige Beratung weiterhin erfolgreich- Jahresabschluss 2017 weist trotz Wachstumsinvestitionen einenGewinn von 3,1 Mio. EUR aus- Nettomittelzuflüsse von Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 173 %gestiegen- Digitale Geldanlage quirion zeigt starkes WachstumDie Quirin Privatbank AG hat heute ihren Geschäftsbericht für dasJahr 2017 veröffentlicht. Dieser Bericht enthält einen Überblick überdie Geschäftsentwicklung sowie unter anderem den Lagebericht und dentestierten Jahresabschluss der Bank für das Geschäftsjahr 2017.Die Quirin Privatbank AG setzt ihren Wachstumskurs fort und weistfür 2017 einen Gewinn von 3,1 Mio. EUR nach Steuern aus. Das Ergebnisliegt trotz weiterer Wachstumsinvestitionen im Jahr 2017 fast auf demVorjahresniveau (Geschäftsjahr 2016: 3,2 Mio. EUR) und deutlich überdem geplanten Ergebniskorridor. Vorstand und Aufsichtsrat werden derHauptversammlung eine Dividende von 3 Cent pro Aktie vorschlagen. DieQuirin Privatbank, die vermögende Privatkunden ausschließlich gegenHonorar berät, zeigt damit, dass auch die unabhängige Beratungnachhaltig mit unternehmerischem Erfolg betrieben werden kann."Das Geschäftsergebnis 2017 ist ein wichtiger Meilenstein in derErfüllung unserer mittelfristigen Ziele in den folgendenGeschäftsjahren. Wir erwarten weiteres qualitatives Wachstum. Dieseserreichen wir mit der konsequenten Umsetzung einer unabhängigenBeratung, wie sie nur gegen Honorar möglich ist, verbunden mit denVorteilen einer Anlagestrategie, die statt auf Spekulationen auffundiertes Anlagemanagement setzt", erklärt Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG.Deutliches Wachstum bei den Kundeneinlagen um 173 % im Vergleichzum VorjahrIm Geschäftsjahr 2017 hat die Quirin Privatbank eine erfreulicheEntwicklung bei den Nettomittelzuflüssen verzeichnet - diese belaufensich auf 267 Mio. EUR und liegen oberhalb der anspruchsvollenWachstumsziele. Dies entspricht einem Anstieg von 173 % im Vergleichzum Vorjahr. Das insgesamt von der Bank verwaltet Vermögen beläuftsich zum Berichtsstichtag damit auf 3,3 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,9 Mrd.EUR). Angesichts des starken Anstiegs der verwalteten Vermögen konnteder Provisionsüberschuss im Geschäftsbereich Privatkundengeschäft imVergleich zum Vorjahr um 10 % gesteigert werden."Zu dieser positiven Wachstumsentwicklung haben vor allem unseregezielten Investitionen in wachstumsrelevante Felder beigetragen: Wirhaben uns als Privatbank neu positioniert und unsere Bekanntheit miteiner Markenkampagne erhöht. Zudem haben wir zusätzliche Angebote inden Bereichen Altersvorsorge und Immobilienberatung geschaffen, dieBetreuungskapazitäten in den Niederlassungen durch neue Beratererhöht und ein zentrales Kontaktmanagement aufgebaut", so Schmidt.Das bilanzielle Eigenkapital hat sich auf 50 Mio. EUR erhöht undbildet die Grundlage für eine weiterhin komfortableaufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote von 21,6 % (Vorjahr 22,4 %).Die Eigenkapitalrendite vor Steuern beträgt für die Gesamtbank 7,8 %.Die Bilanzsumme beträgt zum Berichtsstichtag 506 Mio. EUR und hatsich im Vergleich zum Vorjahr (514 Mio. EUR) nur unwesentlichverändert.Die Digitalisierung der Geldanlage mit quirion erreicht starkesWachstumquirion, die digitale Geldanlage der Quirin Privatbank, verdoppeltdas verwaltete Anlagevolumen im Geschäftsjahr 2017 - es betrug zumBerichtsstichtag 102 Mio. EUR bei einer Kundenanzahl von 2.500. Dieseist im Vergleich zum Vorjahr um 127 % gestiegen. Die im Geschäftsjahr2017 beschlossene Ausgründung von quirion als Tochtergesellschaft derQuirin Privatbank wird voraussichtlich bis Mitte 2018 umgesetzt sein.Der durchschnittliche Anlagebetrag pro Kunde liegt bei ca. 40.000 EURund damit weiterhin auf einem hohen Niveau.Mit quirion werden wir als First Mover auch in den kommendenJahren weiterhin in den wachsenden Markt der digitalen Geldanlageinvestieren. Dies insbesondere mit Blick auf die wirtschaftlichenPerspektiven unseres Unternehmens, um damit zukünftige Werte für dieQuirin Privatbank zu schaffen.Auch wenn die zukünftigen Rahmenbedingungen mit Blick auf dieanhaltende Niedrigzinsphase, den zu erwartenden Einstieg in einestraffere Geldpolitik der Notenbanken, die zunehmendenregulatorischen Anforderungen sowie geopolitische Spannungenanspruchsvoll bleiben, hat die Quirin Privatbank mit der in 2017fortgesetzten Neupositionierung der Bank sowie den getätigtenInvestitionen in Wachstum die Weichen für eine weitere positiveEntwicklung gestellt.Der Geschäftsbericht 2017 steht unter folgendem Link zurVerfügung: http://ots.de/xNhArIÜber die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlichgegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz inBerlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,3 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, dasauf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen undversteckten Provisionen beruht.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGT +49 (0)30 890 21-336janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell