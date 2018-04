Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) - Digitale Transformation, gesellschaftlicheSpaltung, Klimawandel und Flüchtlingsströme - wir stehen vorbeträchtlichen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Für dieJugendlichen von heute ist dies bereits Alltag. Und sie werden essein, die Antworten auf die Fragen der Welt finden müssen. Wie könnenwir sie darauf vorbereiten? Welche Haltungen und Fähigkeiten brauchtdie junge Generation? Was muss Schule für die Zukunft vermitteln? Undwie schaffen wir es, dass alle von Bildung profitieren und unsereGesellschaft engagiert gestalten?Gemeinsam mit Gestaltern und Entscheidern aus Politik, Unternehmenund Zivilgesellschaft wollen wir diese Fragen aus unterschiedlichenRichtungen beleuchten und eine größere Perspektive einnehmen.Seien Sie dabei, am Dienstag, den 10.04.2018 ab 18 Uhr bei SAPBerlin, Rosenthaler Str. 30, 10178 Berlin und diskutieren Sie mit unsund unseren Gästen:Bea Beste - Gründerin Phorms Education & TollaboxUlf Matysiak - CEO Teach First DeutschlandNatalya Nepomnyashcha - Gründerin & CEO Netzwerk Chancen u.v.m.Informationen zur Crowdfunding KampagneDas Event ist der Auftakt zur Crowdfunding Kampagne der QuinoaBildung für hervorragende Lebensperspektiven gemeinnützige GmbH. DasSozialunternehmen hat die Quinoa-Schule, welche sich besonders fürdie Chancengerechtigkeit von Jugendlichen einsetzt, 2014 gegründet.Das Ziel der Schule ist, dass die Jugendlichen, ungeachtet ihrerHerkunft, eine Chance auf einen Schulabschluss und damit eineZukunftsperspektive bekommen. Damit die Schule auch langfristig ihrengagiertes Schulprogramm umsetzen kann, haben wir die CrowdfundingKampagne ins Leben gerufen. Jede noch so kleine Unterstützung hateinen vervielfachenden Effekt und bringt die Jugendlichen ein Stücknäher an einen Schulabschluss. Hier ist der Link zur Kampagne:https://www.startnext.com/quinoaschulePressekontakt:Quinoa Bildung für hervorragende Lebensperspektiven gemeinnützigeGmbH, Ulrike Senff, Mobil: 0178 5223177,E-Mail: ulrike.senff@quinoa-bildung.de / www.quinoa-bildung.deOriginal-Content von: Quinoa - Bildung für hervorragende Lebensperspektiven gGmbH, übermittelt durch news aktuell