Anerkennung für die drahtlose Übermittlung der meistenInformationen mit der geringsten, derzeit bekannten VerzögerungOakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Quincy Data, Marktführerbei der Übermittlung von Marktdaten, die mit einer extrem geringenVerzögerung über das Richtfunknetz von McKay Brothers übertragenwerden, wurde letzte Nacht auf der Festveranstaltung der InsideMarket Data/Inside Reference Data Awards 2018 in New York als "BestLow Latency Data/Technology Partner" (Bester Partner fürInformationen/Technologie mit geringer Übertragungsverzögerung)ausgezeichnet.Diese Preise, die von Inside Market Data und von Inside ReferenceData vergeben werden, gelten in der Branche als Auszeichnung fürhervorragende Leistungen beim Management von Markt-, Referenz- undUnternehmensdaten. Beim Quincy-Extreme-Data-Service handelt es sichum einen normierten Feed für Marktdaten, der seine Informationen vonwichtigen Finanzhandelsplätzen in Nordamerika, Europa und Asienbezieht. Der Service von Quincy wird über die Übertragungsnetze vonMcKay an wichtigen Kollokationszentren für den Handel angeboten. Diehierbei erreichten Latenzzeiten, werden von keinem anderenKonkurrenten in der Branche unterboten.Max Bowie, Redakteur von Inside Market Data, sagte dazu: "DerQuincy-Extreme-Data-Service wurde vor allen anderen nominiertenInformations- und Technologieanbieter in einem stark besetzten Feldals 'Best Low Latency Data/Technology Partner' bewertet." Weitersagte er: "Die Jurymitglieder haben sich angesichts der in derBranche geringsten Übermittlungsverzögerung, der einfachen Verwendungdes Dienstes und der globalen Bandbreite der angebotenenInformationen fast einstimmig für Quincy entschieden. Bei InsideMarket Data beschäftigen wir uns mit Quincy Data, seit dasUnternehmen an den Start gegangen ist, und wir haben gesehen, wie esgewachsen ist und wie es im Laufe der Zeit in seine Diensteinvestiert hat. Dieser Preis ist hoch verdient und er ist eineAnerkennung der harten Arbeit, die Quincy in die hoch moderneInformationsweitergabe mit extrem geringer Verzögerung steckt."Stéphane Ty?, Mitgründer von Quincy Data, merkte dazu an: "Wirfühlen uns von der Auszeichnung durch Inside Market Data sehr geehrt.Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Märkte zu verbessern,indem wir allen Firmen die besten Werkzeuge für den Handel zurVerfügung stellen." Und er führte weiter aus: "Wir setzen uns dafürein, dass unsere Abonnenten Marktinformationen so schnell wie möglicherhalten - für alle Anlageklassen und rund um den Globus - und dabeikonzentrieren wir uns immer auf hervorragende Technik undInnovationen."Informationen zu Quincy DataQuincy Data LLC ist der führende Anbieter von Marktdaten überRichtfunk mit extrem geringer Latenzzeit. DerQuincy-Extreme-Data-Dienst bietet einen integrierten und normiertenFeed von ausgewählten Marktdaten. Der Quincy-Service bezieht seineInformationen von mehreren Handelsplätzen in den USA, in Europa undAsien und wird an börslichen Kollokationszentren in den USA, imVereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien,in der Schweiz, Japan, Singapur und Hongkong angeboten. Quincy Dataengagiert sich für die Chancengleichheit im Bereich derMarktinformationen mit extrem geringer Übertragungsverzögerung.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quincy-data.comINFORMATIONEN ZU McKayMcKay Brothers LLC und seine verbundenen Tochtergesellschaftenkonzipieren, installieren und betreiben Telekommunikationsnetzwerkefür latenzsensitive Händler sowie Risikomanager von Banken, Fonds undHandelshäusern. Seit McKay den Markt für Verbindungen mit geringerÜbertragungsverzögerung zwischen Chicago und New York im Jahr 2012revolutionierte, bietet es Zugang zu seinen Diensten mit denniedrigsten Latenzzeiten bei der Datenübertragung in den USA, inEuropa und Asien. Seine Hauptniederlassungen befinden sich inOakland, Genf und Paris. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.mckay-brothers.com