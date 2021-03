Quincy-Data fügt Bitcoin-Futures zu seinem Datenangebot mit der niedrigsten Latenz hinzu

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - In Aurora, IL erhobene Bitcoin-Futures-Daten in Secaucus-NY4, Toronto-TMX, Slough-LD4, Frankfurt-FR2 und Zürich-ZH4 erhältlichQuincy Data gab bekannt, dass jetzt über seinen Quincy Extreme Data (QED) Service auch Bitcoin Futures erhältlich sind. Quincy erhebt Bitcoin-Futures-Daten in Aurora, Illinois, und nutzt das Mikrowellennetzwerk der McKay Brothers, um die Daten in weniger als vier Millisekunden (ms) in eine Richtung zum Krypto-Exchange-Hub in Secaucus-NY4 in New Jersey zu übertragen. QED bietet die niedrigste derzeit bekannte Latenz für Bitcoin-Futures-Daten nach Toronto-TMX, wo die ersten nordamerikanischen Bitcoin-ETFs gehandelt werden. Quincy leitet die Bitcoin-Futures-Daten mit der niedrigsten kommerziellen Latenz nach London ins Datenzentrum Slough-LD4 in weniger als 35 ms in einer Richtung weiter. Die europäische Umverteilung ist auch in Frankfurt und Zürich bei geringster kommerzieller Latenz verfügbar.Stephane Tyc, Mitbegründer von Quincy Data kommentiert: "Das Interesse an Bitcoin-Futures wächst rasant, da sich das Krypto-Ökosystem auf ETFs ausweitet und auch das Interesse von Institutionen steigt. Wir freuen uns, die Bitcoin-Futures-Daten mit der niedrigsten Latenz, die in Chicago erhoben werden, für Krypto-Market-Maker und colocated Trader in Toronto, New Jersey, London, Frankfurt und Zürich anzubieten."Quincy Data ist anerkanntermaßen der führende Anbieter von Marktdaten mit extrem niedriger Latenz. Dabei werden die Mikrowellennetzwerke des Schwesterunternehmens McKay Brothers genutzt, sofern verfügbar. Gemeinsam haben sie das Marktumfeld für den Zugang zu den aktuellsten Marktdaten nivelliert. Quincy Data vertreibt mehr Marktdaten von den wichtigsten Börsen weltweit als jeder andere Anbieter von drahtlosen Marktdaten. Quincy bietet kurzfristige Abonnements, einen Rabatt für kleine und aufstrebende Unternehmen und eine einzige API weltweit. Der QED-Feed ist in zwanzig wichtigen Handelszentren weltweit verfügbar, und bietet Latenzen, die von keinem anderen Wettbewerber erreicht werden.Informationen zu Quincy DataQuincy Data, LLC ist der führende Anbieter von Marktdaten über Richtfunk mit extrem geringer Latenzzeit. Der Quincy-Extreme-Data-Dienst ist seit 2012 aktiv und bietet einen integrierten und normierten Feed von ausgewählten Marktdaten an. Der QED-Dienst bezieht seine Daten von verschiedenen Börsenplätzen in den USA und in Europa und wird an börslichen Kollokationszentren in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Japan, Singapur und Hongkong angeboten. Quincy engagiert sich für die Chancengleichheit im Bereich der Marktinformationen im Hochfrequenzhandel. Weitere Informationen finden Sie unter www.quincy-data.comInformationen zu McKay BrothersMcKay konzipiert, installiert und betreibt Netzwerke und Marktdatenservices für latenzsensible Händler sowie Risikomanager von Banken, Fonds und Handelshäusern. Seit McKay den Markt für Konnektivität mit niedriger Latenz zwischen Chicago und NY im Jahr 2012 revolutionierte, bietet es Zugang zu seinen Niedrigstlatenzdiensten in den USA, in Europa und Asien. Seine Niederlassungen befinden sich in Oakland, Genf und Paris. Siehe www.mckay-brothers.comPressekontakt:contact@quincy-data.comOriginal-Content von: Quincy Data, LLC, übermittelt durch news aktuell