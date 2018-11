Quilter: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Quilter plc":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Quilter, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.11.2018, 01:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 121,51 GBP.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Quilter auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Quilter sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Quilter verläuft aktuell bei 136,8 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 122,68 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,32 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 124,45 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Quilter-Aktie der aktuellen Differenz von -1,42 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Quilter erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Quilter-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (154,25 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 122,68 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Quilter erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.