Quilter: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Am 09.01.2020, 16:00 Uhr notiert die Aktie Quilter an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 166.78 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Quilter einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Quilter jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Quilter lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Quilter in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quilter liegt bei einem Wert von 11,27. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 36,86) unter dem Durschschnitt (ca. 69 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Quilter damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Quilter erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (173 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 3,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 167,55 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Quilter erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.