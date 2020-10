Quibi Aktie: Ein Reinfall!

Der Kurzform-Medienstreamer Quibi wird sechs Monate nach seinem Start heruntergefahren, sagten der Firmengründer Jeffrey Katzenberg und CEO Meg Whitman in einem offenen Brief an Mitarbeiter und Investoren.

Was geschah

Katzenberg und Whitman sagten, dass sie das Unternehmen auflösen und Bargeld an ihre Aktionäre zurückgeben würden.

Katzenberg und Whitman sagten: “Quibi hat keinen Erfolg”, weil entweder “die Idee selbst nicht stark genug war, um einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung