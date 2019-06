London (ots/PRNewswire) - Questex' European Trial Master FileSummit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2496030-1&h=657038784&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2496030-1%26h%3D2897882091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftmfsummit.com%252Feurope%253Futm_source%253DPRNews%2526utm_medium%253DPressRelease%2526utm_campaign%253D799419%26a%3DEuropean%2BTrial%2BMaster%2BFile%2BSummit&a=European+Trial+Master+File+Summit), der vom 1. bis 3. Oktoberstattfinden wird, ist Europas bevorzugte TMF-Veranstaltung - berühmtfür ihr Networking, ihre umsetzbaren Erkenntnisse, ihre Vermittlungbester Praktiken und die Expertise von Rednern im Hinblick aufBranchentrends und -entwicklungswege. Schließen Sie sich Leadern vonSponsoren, CROs, Lieferanten, Standorten und Lösungsanbietern an,während diese sich zu Ideen, Einsichten und Erkenntnissen äußern, diesie gewonnen haben - bezogen auf die Verbesserung derInspektionsbereitschaft und die Steigerung der Qualität über bewährteund neuartige Qualitätskontrollen, über Überwachung und Technologie.Verbesserungen für den Summit 2019- 15 Fallstudien - Replizierbare Praktiken: Auf einfache ArtErkenntnisse gewinnen- Inspektionstrends transparent gemacht - Workshop zum Vergleichenvon Erfahrungen mit Inspektionen- 35+ Redner - Von TMF-Leadern und -Interessenvertretern umsetzbareEinsichten erlangen- Wichtige Themen - Überwachung, Automatisierung, risikobasierteStrategien, künstliche Intelligenz und mehr- 10+ Stunden Networking mit 150 Teilnehmern- Vielfältige Sichtweisen - Präsentationen und Panels mitPerspektiven aus CRO- und Standort-Sicht- Integration - Von mehreren Funktionen praktische Tipps in SachenEinbindung erhalten- Technologie - Interoperabilität, Bots, Automatisierung, Migration,Dashboards, ePRO, eConsent und mehrWir haben das diesjährige Programm erweitert. An jedem Tag werdennun zwei Schienen angeboten, sodass die Teilnehmer ihr Lernen undNetworking noch besser individualisieren können. Um weitereInformationen zu erhalten, können Sie hier das komplette Programmherunterladen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2496030-1&h=38051724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2496030-1%26h%3D153572%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finfo.exlevents.com%252F799419-Brochure-Download-PRNews.html%253Futm_source%253DPRNews%2526utm_medium%253DPressRelease%2526utm_campaign%253D799419%26a%3Ddownload%2Bthe%2Bfull%2Bprogramme%2Bhere&a=k%C3%B6nnen+Sie+hier+das+komplette+Programm+herunterladen).https://tmfsummit.com/europeSie sind bereit, sich anzumelden? Klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2496030-1&h=3424315599&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2496030-1%26h%3D305487807%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cvent.com%252Fd%252Fdbqgwv%252F4W%253FRefID%253D799419_PRNEWS%2526utm_source%253DPRNews%2526utm_medium%253DPressRelease%2526utm_campaign%253D799419%26a%3DClick%2Bhere&a=Klicken+Sie+hier) und geben Sie auch den Discount Code (Nachlasscode) "PRNEWSVIP"ein. Damit erhalten Sie 15 Prozent Nachlass auf denStandard-Anmeldepreis!Machen Sie mit- Falls Sie im Rahmen der Speaking Faculty (als Redner) IhreExpertise weitergeben möchten, kontaktieren Sie bitte BriannaConetta unter +1 212-400-6234 oder bconetta@questex.com.- Falls Sie weitere Informationen zu Sponsoring- undAusstellungsmöglichkeiten erhalten möchten, kontaktieren Sie bitteDor Peled unter +1 917-258-5159 oder dpeled@questex.com.Vielen Dank an unsere Sponsoren in 2019! 