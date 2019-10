Quest Diagnostics: Ja, es ist wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Quest Diagnostics":

Der Kurs der Aktie Quest Diagnostics steht am 06.10.2019, 10:16 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 104.06 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Quest Diagnostics nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Quest Diagnostics gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,05 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 69,51 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Quest Diagnostics hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,05 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.54%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,49 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Quest Diagnostics-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Quest Diagnostics vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (106,83 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 104,75 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Quest Diagnostics eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.