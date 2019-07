Quest Diagnostics: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Quest Diagnostics":

Für die Aktie Quest Diagnostics stehen per 16.07.2019, 10:03 Uhr 101.13 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Quest Diagnostics zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Quest Diagnostics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Quest Diagnostics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Quest Diagnostics beläuft sich mittlerweile auf 91,6 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 101,12 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10.39 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 100,06 USD. Somit ist die Aktie mit +1.06 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Quest Diagnostics mit einem Wert von 15,54 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 71 , womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Quest Diagnostics als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Quest Diagnostics vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 104,4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3,24 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 101,12 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".