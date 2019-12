"Queen of Drags" geht in die Verlängerung: Live-Shows mit allen Drag Queens in Berlin

Unterföhring (ots) - More time to shine! Alle Drag Queens aus der ProSieben-Show"Queen of Drags" stehen ab 24. Januar 2020 gemeinsam in "Queen of Drags - Liveon Stage" auf der Bühne: Aria Addams (22, Wolfsburg), Katy Bähm (27, Berlin),Yoncé Banks (26, Paderborn), Candy Crash (33, Berlin), Samantha Gold (35,Hamburg), Janisha Jones (26, München), Hayden Kryze (20, Bern, CH), CatherrineLeclery (49, Köln), Bambi Mercury (32, Berlin) und Vava Vilde (30, Stuttgart)inszenieren im Berliner Metropol-Theater drei große Shows mit faszinierendenPerformances und sorgen für einen unvergesslichen Abend. Die Shows finden vom24. bis 26. Januar 2020 jeweils um 20:00 Uhr statt.Bill Kaulitz, Jurymitglied der ProSieben-Show "Queen of Drags": "Endlich habendie Menschen die Möglichkeit, unsere Queens auch live zu erleben. Jeder, dereinmal eine Drag-Show gesehen hat, weiß, wie besonders und einzigartig dieseShows sind. Ich wünsche allen genauso viel Spaß, wie wir es als Jury hatten! Mitviel Champagner, guten Freunden und schillernden Performances von den bestenQueens aus Deutschland."Katharina Frömsdorf, Geschäftsführung SevenOne AdFactory: "Die zehn Drag Queensaus 'Queen of Drags' sind fantastische Künstler und leisten einen wichtigengesellschaftlichen Beitrag. Mit unseren 'Live on Stage'-Shows verlängern wir nundas großartige TV-Format und machen die Marke 'Queen of Drags' für ihre Fans onthe ground erlebbar."Redseven Entertainment GmbH, die bereits die ProSieben-Show "Queen of Drags"entwickelt und produziert hat, verantwortet auch die Konzeption und Inhalte derLive-Shows. Veranstalter von "Queen of Drags - Live on Stage" ist die StarwatchEntertainment, die Live- und Entertainment-Unit der ProSiebenSat.1 Media SE. Fürdie Umsetzung im Metropol-Theater zeichnet das Berliner Unternehmen TreehouseTicketing verantwortlich.Weitere Informationen und Tickets für "Queen of Drags - Live on Stage" gibt esab sofort unter www.prosieben.de/queenofdragsticketsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra Dandl, Carola HesseTel. +49 89 9507-1169/-2410Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comCarola.Hesse@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4467902OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell