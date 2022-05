Quectels RG520N-EU 5G R16-Modul erhält CE- und RCM-Zertifizierung

Shanghai (ots/PRNewswire) -Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat mit der CE- und RCM-Zertifizierung seines RG520N-EU-Moduls, das den 5G Release 16-Standards entspricht, bedeutende Fortschritte im Bereich 5G erzielt. Dies bestätigt, dass das RG520N-EU-Modul die Kriterien der EU und Australiens für den Betrieb in drahtlosen Netzen in diesen Regionen erfüllt und die Markteinführung von 5G-Endgeräten in diesen beiden Märkten beschleunigen wird.Die Module der Serie RG520N von Quectel verwenden das Qualcomm Snapdragon® X62-Modem und unterstützen die erweiterten 3GPP R16-Funktionen, die nicht nur die Vorteile des mobilen Breitbands für Szenarien wie den drahtlosen Festnetzzugang, mobiles Computing, intelligente medizinische Versorgung und private Netze bieten, sondern auch die großflächige Einführung von 5G Industrial IoT und intelligenter Fertigung aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und niedrigen Latenz beschleunigen.Die Module der RG520N-Serie unterstützen sowohl eigenständige (SA) als auch nicht eigenständige (NSA) Netzwerkmodi, sind rückwärtskompatibel mit 4G/3G-Netzwerken und unterstützen die Netzwerkarchitekturen Option 3x, 3a, 3 und Option 2. Die Produkte verwenden den LGA-Formfaktor und haben Abmessungen von 41,0 mm x 44,0 mm x 2,75 mm, wodurch sie Pin-zu-Pin-kompatibel mit der RG50xQ-Serie, einer früheren Generation von 5G-Modulen, und dem LTE-A-Modul EG512R-EA sind, was einfache Netzwerk-Upgrades von Kundenendgeräten ermöglicht.Was die Datenübertragungsraten und die Stabilität der Netzwerkverbindung betrifft, so unterstützt der RG520N-EU Downlink NR 2CA (Carrier Aggregation) mit einer maximalen Downlink-Rate von bis zu 3,4 Gbps und einer maximalen Uplink-Rate von bis zu 900 Mbps.Darüber hinaus unterstützt der RG520N-EU Router-Lösungen auf Basis der RG520N-SoC-Architektur, um die Kosten für die Bereitstellung von Endgeräten und den Stromverbrauch deutlich zu senken und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Kundenprodukte auf dem Markt weiter zu verbessern.Für präzise Positionierungsanforderungen basiert das RG520N-EU auf der fortschrittlichen IZat™-Positionierungstechnologie von Qualcomm (Gen9C Lite) und integriert GNSS-Empfänger mit mehreren Konstellationen (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo und QZSS), was das Produktdesign erheblich vereinfacht und schnellere, präzisere und zuverlässigere Positionierungsdienste ermöglicht.Vollständiger Text: https://www.quectel.com/news-and-pr/rg520n-5g-module-certificationsInformationen zu Quectel:Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von über 4.000 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk-, GNSS- und WiFi/BT-Modulen, Antennen und IoT-Konnektivität vor. Das Unternehmen ist an der Shanghaier Börse notiert (603236.SS) und hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet der Dinge auf der ganzen Welt voranzubringen. Für weitere Informationen: http://www.quectel.com, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).Pressekontakt:Ashley Liu,+86-551-6586 9386*8016,+86-13866783671Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell