Quectel und ENENSYS ergänzen Empfänger um eMBMS-Funktionen. die Broadcast im LTE-Netz ermöglichen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel (https://www.quectel.com/) (603236.SS), der globale Marktführer für IoT-Module, freut sich, heute bekannt zu geben, dass seine LTE-Module und Dongles nun in Kombination mit der eMBMS-Middleware von ENENSYS Technologies (https://www.enensys.com/products/expway-embms-middleware/) , einem führenden Anbieter von Lösungen zur Bereitstellung von Medieninhalten, eingesetzt werden können. Quectel (https://www.quectel.com/) s LTE-Module können jetzt in Geräte integriert werden, die LTE-Broadcast-Funktionen mit der Technologie von ENENSYS ermöglichen.Netzbetreiber versuchen, sich von der Konkurrenz abzuheben, und mit eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Multicast Services) lässt sich eine größere Bandbreite und ein verbessertes Benutzererlebnis mit mehr Kanälen und reibungsloserer Übermittlung von Multimedia-Inhalten unterstützen. Darüber hinaus kann eMBMS erhebliche Kosteneinsparungen für Anbieter bringen , die Inhalte mit hoher Bandbreite wie Video und Audio gleichzeitig an mehrere Benutzer in LTE-Netzen ausliefern .Die Integration von ENENSYS CubeAgent in Quectels EC25 LTE (https://www.quectel.com/product/ec25.htm) -Modulfamilie unterstützt eMBMS-Funktionen, und die Lösung ist bereits im Einsatz."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ENENSYS, um die CubeAgent Mobile-Middleware des Unternehmens in unsere LTE-Module zu integrieren und eMBMS-Funktionen für Broadcast-Netze in der gesamten Welt zu ermöglichen", sagt Alexander Bufalino, VP Marketing, Quectel Wireless Solutions. "LTE Broadcast unterscheidet sich wesentlich von den herkömmlichen Unicast-Angeboten im Mobilfunk, und wir freuen uns, mit den integrierten Funktionen, die unsere Module und die ENENSYS-Middleware ermöglichen, enorme neue Chancen für die Betreiber von Broadcast-Netzen eröffnen zu können"."Video hat über die letzten Jahre ein explosionsartiges Wachstum in den Mobilfunknetzen erlebt", erklärt Bartolo Scanavino, ENENSYS Telecom Market Director. "Die Übernahme von eMBMS für die Bereitstellung von Live-Video und Software-Updates kann den Dienstanbietern helfen, die Erlebnisqualität für ihre Kunden zu optimieren".Informationen zu QuectelQuectel setzt sich mit der Beschleunigung von IoT-Innovationen passioniert für eine intelligentere Welt ein. Wir sind ein stark kundenorientiertes Unternehmen, das überlegene Zell- und GNSS-Module erstellt, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Das wachsende globale Team mit 1800 Experten stellt sicher, dass Quectel weltweit erste Lösungen im Markt anbieten und das Tempo der Entwicklung vorgeben kann. Das an der Shanghai Stock Exchange (603236.SS) notierte Unternehmen nimmt eine internationale Vorreiterrolle ein, und widmet sich der Förderung des IoT auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quectel.com/ , LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions) , Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitte (https://twitter.com/Quectel_IoT) https://twitter.com/Quectel_IoTQuectel Kontakt: Kontakt: Ashley LIU, E-Mail: media@quectel.com Tel: + 86-551-6586-9386x8016Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132686/4687937 OTS: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell