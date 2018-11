Quectel kündigt neues C-V2X-Modul zur Unterstützung des autonomen Fahrens auf Basis der Qualcomm 9150 C-V2X-Chipset-Lösung an

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

Schanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions (Quectel),der führende globale Lieferant von IoT-Modulen, gab heute dieweltweite Einführung des C-V2X-Moduls AG15(https://www.quectel.com/product/ag15.htm) in Automobilausführungbekannt, das mit der Qualcomm® 9150 C-V2X Chipset-Lösung von QualcommTechnologies (einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated)ausgerüstet ist. Das Modul wird jetzt in der Automobilindustrie fürdie Entwicklung kommerzieller C-V2X-Produkte in Betracht gezogen. DasAG15 C-V2X-Modul wird in Übereinstimmung mit der Norm IATF 16949:2016für Qualitätsmanagementsysteme in der Automobilindustrie hergestelltund erfüllt alle Anforderungen der Produktqualitätsverfahren imAutomobilsektor, einschließlich APQP und PPAP. In Kombination mit demQuectel LTE-Modul AG35 (https://www.quectel.com/product/ag35.htm) inAutomobilqualität ist Quectels AG15 so ausgelegt, dass es dieAnforderungen an Telematik und Vehicle-to-Everything(V2X)-Konnektivität von Automobilanwendungen der nächsten Generationerfüllt, wie z. B. autonomes Fahren und Fahrsicherheit.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf der Quectel NewsCenter-Website unter https://www.quectel.com/infocenter/news/406.htm.Informationen zu Quectel Wireless SolutionsQuectel Wireless Solutions ist der führende weltweite Anbieter vonLTE-, LTE-A-, LPWA-, GSM/GPRS-, UMTS/HSPA(+)- und GNSS-Modulen. Alsprofessioneller Entwickler von IoT-Technologie und Lieferant vonMobilfunkmodulen kann Quectel den kompletten Service fürIoT-Mobilfunkmodule anbieten. Die Produkte von Quectel werdenvielfach im IoT/M2M-Bereich eingesetzt, darunter intelligenteZahlungen, Telematik und Transport, intelligente Energie,intelligente Städte, Sicherheit, Wireless-Gateways, Industrie,Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft und Umweltüberwachung.Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website(https://www.quectel.com/) sowie den Seiten auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/),Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/)und Twitter(https://twitter.com/Quectel_IoT) von Quectel.Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den USAund anderen Ländern auch eingetragen ist. Andere Produkt- undMarkennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligenInhaber sein.Das Qualcomm 9150 C-V2X-Chipset und die Qualcomm3D-Dead-Reckoning-Technologie sind Produkte von QualcommTechnologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.