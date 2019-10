Quectel kündigt hochpräzises Dual-Band-Positioniermodul mit Broadcom BCM47755 GNSS Chip an

Weitere Suchergebnisse zu "Broadcom":

Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.(https://www.quectel.com/), weltweit führender Anbieter vonMobilfunk- und GNSS-Modulen, gab heute bekannt, dass Quectels LC79D(https://www.quectel.com/product/lc79d.htm)-Modul nun in Serieangefertigt werde und ab jetzt käuflich erhältlich sei. Bei dem LC79Dhandelt es sich um ein hochpräzises L1/L5-GNSS-Modul mit einemKosten- und Leistungsniveau, das dem der sich aktuell auf dem Marktbefindlichen L1-GNSS-Lösungen haushoch überlegen ist.Durch Broadcoms BCM47755 Chip bietet die Lösung gleichzeitigeUnterstützung für L1- und L5-Bänder für GPS, Galileo undQZSS-Satelliten, L1-Band für GLONASS- und BeiDou-Satelliten sowieL5-Band für IRNSS. Die Multi GNSS Unterstützung in Verbindung mitintegriertem LNA und SAW lässt das LC79D(https://www.quectel.com/product/lc79d.htm) Ziele mit einerGenauigkeit von bis zu einem Meter erreichen und überzeugt selbst intiefen Straßenschluchten mit überragenden Leistungen. Die Kombinationaus branchenführendem Leistungsvermögen, Stand-Alone-Betrieb,geringem Stromverbrauch und hoher Kosteneffizienz stattet Kunden, dieeine leistungsstärkere GNSS-Lösung benötigen, optimal aus."Broadcom ist hocherfreut über seine Partnerschaft mit Quectel inBezug auf das LC79D-Modul des Unternehmens", so Prasan Pai, ProductMarketing Director der Abteilung für drahtlose Kommunikation undKonnektivität bei Broadcom. "Durch die Integration von BroadcomsZweifrequenz-GNSS-Empfängerchips positioniert Quectels LC79D-Modulsich hervorragend als führende Lösung für Hochpräzisions- undIoT-Märkte, die von erhöhter Genauigkeit, geringem Stromverbrauchsowie gesteigerter Leisungsfähigkeit in tiefen Straßenschluchtenprofitieren, zu werden.""Das LC79D überzeugt mit einem überdurchschnittlichenLeistungsvermögen und einer Kosteneffizienz, die anderen aktuellverfügbaren Lösungen auf dem Markt haushoch überlegen sind", erklärteMark Murray, Vice President Sales, GNSS bei Quectel. "Mit einerGenauigkeit von bis zu einem Meter, geringem Stromverbrauch und hoherKosteneffizienz stellt LC79D eine optimale Lösung für die BereicheIoT, Tracking, Präzisionslandwirtschaft, Dronen sowie jeden weiterenBereich dar, der hoher Genauigkeit bedarf. Darüber hinaus kann dasLC79D-Modul im Host-Modus Dead Reckoning unterstützen, was im eBike-und Robotik-Sektor sowie auf dem Markt für autonome Fahrzeuge einebedeutende Rolle spielt."Das LC79D-Modul ist in einem ultrakompakten 10,1 x 9,7 mm-Gehäuseerhältlich. Muster und Development-Kits sind ab jetzt verfügbar.Informationen zu Quectel Wireless SolutionsQuectel Wireless Solutions Co., Ltd. ist der führende globaleAnbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, dessen umfassendesProduktportfolio die aktuellsten Drahtlos-Technologien der Bereiche5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS sowie GNSSbedient. Quectels Produktpalette findet eine breite Anwendung imBereich IoT/M2M wie unter anderem intelligente Zahlungslösungen,Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City,Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaftund Umweltüberwachung. Weitere Informationen finden Sie auf QuectelsWebseite (http://www.quectel.com/), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/),Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) und Twitter(https://twitter.com/Quectel_IoT).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019101/Quectel_LC79D_GNSS_Module.jpgPressekontakt:Ashley Liu+86-551-6586-9386*8016media@quectel.comOriginal-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell