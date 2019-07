Quectel gibt Gang an Shanghaier Börse bekannt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.(https://www.quectel.com/) ("Quectel" oder "das Unternehmen",Aktienkürzel: 603236.SH), der weltweit führende Anbieter vonMobilfunk- und GNSS-Modulen, hat heute den Börsengang im Hauptsegmentder Shanghaier Börse bekanntgegeben. Das IPO umfasste 22.300.000Stammaktien zum Kurs von 43,93 RMB je Aktie. Mit dem Erlös des IPOwill das Unternehmen vor allem sein Produktportfolio im Bereich 5G,ultraschnelles LTE und LPWA ausbauen. Außerdem sollen F&R- undtechnische Supportzentren entstehen, um die Wettbewerbsstellung zustärken und ein kontinuierliches und stabiles Wachstumsicherzustellen.Am Dienstagmorgen wurde die Glocke zum Börsenbeginn an derShanghaier Börse gemeinsam von Patrick Qian (Quectel Chairman undCEO), Wang Hongwei (stellvertretender Gouverneur des ShanghaierBezirks Xuhui), Doron Zhang (Mitglied des Quectel-Vorstands und SVP)und Norbert Muhrer (Quectel SVP of Global Sales) geläutet. Es war einbedeutender Meilenstein für die seit Unternehmensgründung 2010geltende Mission "Building a Smarter World"."Für Quectel ist der Börsengang ein Neustart. Damit eröffnen sichenorme Perspektiven, damit wir unsere Marktposition verbessern unddie globale Expansion vorantreiben können", sagte Patrick Qian,Chairman und CEO von Quectel. "Wir werden weiter Innovationsarbeitleisten, um unseren technologischen Fortschritt auszubauen und ausQuectel den weltweit führenden Modulhersteller zu machen. Wir wollendie besten Produkte und den besten Kundenservice anbieten und dieEntwicklung der IoT-Branche stimulieren. Von unserer erstklassigenArbeitsplattform profitiert die arbeitende Bevölkerung, während derAktionärswert steigen soll."Das Kerngeschäft von Quectel ist die Entwicklung von Mobilfunk-und GNSS-Modulen. Das Produktsortiment des Unternehmen sucht in derBranche seinesgleichen und erstreckt sich auf 5G(https://www.quectel.com/product/list/5GIoTModule.htm), LTE/LTE-A(https://www.quectel.com/product/list/4GIoTModule.htm), NB-IoT/LTE-M(https://www.quectel.com/product/list/LPWAIoTModule.htm), C-V2X(https://www.quectel.com/product/list/AutomotiveIoTModule.htm),Android Smart(https://www.quectel.com/product/list/SmartIoTModule.htm), 3G, 2G undGNSS. Diese Produkte ermöglichen die IoT-Vernetzung von mehr als5.000 Unternehmenskunden in über 150 Ländern und Regionen inBereichen wie drahtlose Zahlungslösungen, Telematik und Transport,intelligente Energiesysteme, Smart City, Sicherheit, WirelessGateway, Industrie, Leben & Gesundheit, Landwirtschaft &Umweltüberwachung.Quectel mit Sitz in Shanghai ist heute global aufgestellt. Dasinternationale Geschäft wird von ausgewiesenen Branchenkennerngeleitet, darunter SVP of Global Sales Norbert Muhrer, Sales VP EMEADominikus Hierl und VP of North America Sales Region Peter Fowler.Das Unternehmen hat erfolgreich ein globales Netzwerk für Vertriebund technischen Support aufgebaut, um Kunden vor Ort bestmöglich zubetreuen. Dahinter steht ein Quectel-Team, das sich speziell um dieFusion des Leistungsspektrums in China und im Ausland kümmert.Informationen zu Quectel Wireless SolutionsQuectel Wireless Solutions ist der führende internationaleAnbieter von Modulen in den Bereichen 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M,Automotive, Android Smart, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS. AlsExperte für die Entwicklung von IoT-Technologie und Anbieter vonMobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, Service aus einer Hand fürIoT-Mobilfunkmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großemRahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen drahtloseZahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligenteEnergiesysteme, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie,Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. WeitereInformationen finden Sie auf Quectels Website(https://www.quectel.com/) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/)-,Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless)- und Twitter(https://twitter.com/Quectel_IoT)-Seiten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/947513/Quectel_stock_exchange.jpgPressekontakt:Ashley Liu+86-551-6586 9386media@quectel.comOriginal-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell